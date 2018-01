Παρά τις προσπάθειες του Προέδρου να εμποδίσει την έκδοσή του

Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Τσαρλς Τζ. Χάρντερ, προσπάθησε χθες χωρίς επιτυχία να απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου που περιγράφει τη σκοτεινή εικόνα ενός δυσλειτουργικού Λευκού Οίκου