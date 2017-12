Περού: Ο πρ. πρόεδρος Φουχιμόρι ζήτησε «συγγνώμη»

Εχει καταδικαστεί σε 25ετή κάθειρξη για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

FILE PHOTO: Peru's former president Alberto Fujimori arrives to attend his trial at the Special Police Headquarters in Lima, Peru, December 10, 2007.REUTERS/Mariana Bazo/File Photo (File: 2017-12-25T020914Z_569865827_RC17BB208460_RTRMADP_3_PERU-FUJIMORI.JPG )

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι ζήτησε την Τρίτη «συγγνώμη» για τις ενέργειες της κυβέρνησής του (1990-2000) από το δωμάτιό του στο νοσοκομείο, δύο ημέρες μετά την αμφιλεγόμενη απόφαση του νυν προέδρου Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι να του απονείμει χάρη, τον οποίο και ευχαρίστησε.



«Αντιλαμβάνομαι πως τα αποτελέσματα υπό την κυβέρνησή μου είχαν, εν μέρει, καλή υποδοχή, αλλά αναγνωρίζω επίσης ότι απογοήτευσα ένα τμήμα των συμπατριωτών μου. Τους ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου», δήλωσε ο 79χρονος Φουχιμόρι, που έχει καταδικαστεί σε 25ετή κάθειρξη για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.



Υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίξει την έκκληση του Κουτσίνσκι για εθνική συμφιλίωση.



Την Κυριακή (προχθές) ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι του απένειμε χάρη «για ανθρωπιστικούς λόγους», παρότι είχε δεσμευθεί στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 ότι δεν θα τον άφηνε ελεύθερο.



Η απόφαση αυτή προκάλεσε πολιτική κρίση στο Περού εναντίον του προέδρου, ο οποίος είχε μόλις αποφύγει (την Πέμπτη) την καθαίρεσή του από το Κοινοβούλιο, αφού έλαβε την υποστήριξη ενός μέρους του Φουχιμορίσμε, του πολιτικού κινήματος που ίδρυσε ο πρώην ισχυρός άνδρας του Περού, το οποίο παρά ταύτα τοποθετείται στην αντιπολίτευση.



Περισσότεροι από 5.000 Περουβιανοί διαδήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας στη Λίμα για να καταγγείλουν τη χάρη που απονεμήθηκε στον Αλμπέρτο Φουχιμόρι και να απαιτήσουν την παραίτηση του ΠΠΚ (ακρωνύμιο του προέδρου Πέδρο Πάμπλο Κουτίνσκι), τον οποίο κατηγορούν ότι διαπραγματεύθηκε πολιτικά το μέτρο αυτό.



Ο Κουτσίνσκι κάλεσε χθες βράδυ τους αντιτιθέμενους στην απόφασή του να «γυρίσουν σελίδα».



Πρόεδρος από το 1990 έως το 2000, ο ιαπωνικής καταγωγής Φουχιμόρι, εξέτιε από το 2007 ποινή κάθειρξης 25 ετών για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας επειδή, μεταξύ άλλων, διέταξε τη δολοφονία 25 ανθρώπων από ένα τάγμα θανάτου κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των ανταρτών του Φωτεινού Μονοπατιού, μιας ακροαριστερής μαοϊστικής οργάνωσης.



Εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο αφού παρουσίασε αρρυθμία και χαμηλή αρτηριακή πίεση.



