Οι ισραηλινές αρχές άφησαν ελεύθερη την Τουρκάλα Εμπρού Οζκάν, την οποία είχαν συλλάβει με την κατηγορία ότι παρείχε βοήθεια στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, έπειτα από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Ισραήλ, μετά το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post ότι η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αποτυχημένης προσπάθειας του Λευκού Οίκου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση από την Αγκυρα του Αμερικανού κρατούμενου Αντριου Μπράνσον.



Το Ισραήλ απέλασε την Εμπρού Οζκάν στις 15 Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της για δεσμούς με την Χαμάς. Ο συνήγορός της απέρριψε την κατηγορία αυτή. Η Οζκάν συνελήφθη απο τις ισραηλινές αρχές ενώ επισκεπτόταν τη χώρα με τουριστική βίζα τον Ιούνιο και η υπόθεσή της είχε προκαλέσει την οργή της Άγκυρας.



Η Washington Post έγραψε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν στις 14 Ιουλίου να αφήσει την Οζκάν σε μια "ανταλλαγή" που θα γινόταν με τον Αντριου Μπράνσον, έναν Αμερικανό πάστορα ο οποίος τελεί υπό κράτηση εδώ και 21 μήνες στην Τουρκία.



"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε ένα τέτοιο αίτημα από τον πρόεδρο Τραμπ", δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.



Ο Μπράνσον, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες των τουρκικών αρχών ότι συνδέεται με το δίκτυο του πρώην ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Αγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016, τέθηκε σε κατ'οίκον περιορισμό την Τετάρτη, ωθώντας την κυβέρνηση του Τραμπ να απειλήσει με κυρώσεις την Τουρκία, τη σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ.



