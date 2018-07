Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως τα πήγε καλά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής που είχαν στη Φινλανδία και ότι «μεγάλα αποτελέσματα θα έλθουν».

«Σε τόσους πολλούς ανθρώπους στις υψηλότερες θέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών άρεσε η επίδοσή μου στη συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι. Ο Πούτιν κι εγώ συζητήσαμε πολλά σημαντικά θέματα στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα. Τα πήγαμε καλά κάτι το οποίο ενόχλησε πραγματικά πολλούς κακοπροαίρετους που ήθελαν να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας. Μεγάλα αποτελέσματα θα έρθουν!» έγραψε στο Twitter.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!

«Ενώ η συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ήταν ένας θρίαμβος κατά γενική ομολογία, με τις χώρες μέλη να βάζουν επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια με ταχύτερους ρυθμούς, η συνάντηση με τη Ρωσία μπορεί να αποδειχθεί, μακροπρόθεσμα, ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Πολλά θετικά πράγματα θα βγουν από αυτή τη συνάντηση», έγραψε σε άλλο tweet.

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Ιουλίου 2018