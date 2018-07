Τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους του ποδοσφαίρου που διασώθηκαν από ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο της βόρειας Ταϊλάνδης πρόσφατα, βγήκαν σήμερα από το νοσοκομείο της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι για την συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν αργότερα μέσα στην ημέρα και η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, είπε στο Reuters ένας αυτόπτης μάρτυρας.

#ThaiCaveRescue – 12 Thai boys and their soccer coach rescued from a flooded cave in Thailand leave hospital. They’re due to speak at news conference laterhttps://t.co/H6tFf8oHQv pic.twitter.com/gWPwDEoxw2

