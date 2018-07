Ταϊλάνδη: Για την περιπέτειά τους μιλούν τα 12 του σπηλαίου

Σε συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε εθνικό επίπεδο

Για πρώτη φορά τα 12 αγόρια και ο προπονητής τους στο ποδόσφαιρο που διασώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο της βόρειας Ταϊλάνδης πρόκειται να εμφανιστούν δημοσίως από την επαρχία Τσιάνγκ Ράι με μια συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε εθνικό επίπεδο.



Τα παιδιά, ηλικίας από 11 ως 16, και ο 25χρονος προπονητής τους νοσηλεύονται έπειτα από την επιτυχημένη διεθνή προσπάθεια διάσωσής τους την περασμένη εβδομάδα.



Η κυβέρνηση τους παραχώρησε τηλεοπτικό χρόνο 45 λεπτών σήμερα για τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Ταϊλάνδη Προχωράει", το οποίο επίσης θα μεταδοθεί ζωντανά σε δεκάδες κανάλια περίπου στις 6 μμ τοπική ώρα.



Τα αγόρια, ο προπονητής τους και ορισμένοι από τους διασώστες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά προσεκτικά διατυπωμένων ερωτήσεων, τις οποίες οι δημοσιογράφοι είχαν καταθέσει από πριν στους διοργανωτές της συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσαν οι αρχές.



«Δεν γνωρίζουμε τι πληγές κουβαλάνε μέσα στις καρδιές τους τα παιδιά», είπε ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης Ταγουατσάκι Ταϊκάου, ο οποίος ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των αγοριών επικαλούμενος τον αντίκτυπο που τυχόν να έχει στην ψυχική τους υγεία το ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης.



"Τα μέσα γνωρίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται σε δύσκολη θέση, έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο και αν τους θέσει κάποιος τολμηρές ερωτήσεις μπορεί να παραβιάσει τον νόμο", είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.



Κάποιες τηλεοπτικές προσωπικότητες της χώρας αστειεύθηκαν ότι η εμφάνιση των αγοριών μπορεί να ενισχύσει τις μετρήσεις θεαματικότητας μιας κατά τα άλλα ανιαρής εκπομπής, η οποία συχνά παρουσιάζει συζητήσεις για τις επιδόσεις της στρατιωτικής κυβέρνησης.



"Αυτό είναι το θέμα που θέλουν να ακούσουν όλοι οι Ταϊλανδοί. Μην το κλείνετε, μην κλείνετε τον ήχο", αστειεύθηκε ένας παρουσιαστής του Voice TV, ενός δικτύου που συχνά επικρίνει την στρατιωτική κυβέρνηση.



Ο βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν έδωσε την άδειά του για χρήση του Royal Plaza, μιας πλατείας στην παλαιά πόλη της Μπανγκόκ, για την διοργάνωση ενός πάρτι για να ευχαριστήσουν οι αρχές τους ντόπιους διασώστες και εκείνους από τρίτες χώρες.



