Με χορούς, τραγούδια, συναυλίες και άφθονο κέφι γιόρτασαν στην ΠΓΔΜ την πρόσκληση του ΝΑΤΟ για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν σε 15 πόλεις, στις οποίες η κυβέρνηση Ζάεφ είχε ετοιμάσει «φιέστα» καλώντας του πολίτες να δώσουν βροντερό «παρών» για να γιορτάσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας», όπως την αποκάλεσε ο ίδιος σε πρόσφατη ανάρτηση του, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Η ΠΓΔΜ έχει λόγο να γιορτάζει. Είχαμε σπουδαία γεγονότα. Αντιλαμβανόμαστε τους κοινούς στρατηγικούς μας στόχους, τα κοινά όνειρα μας και τις ελπίδες μας», είπε φανερά ενθουσιασμένος ο σκοπιανός πρόεδρος Ζόραν Ζάεφ και συνέχισε: «Οι συναυλίες απόψε είναι μια πρόσκληση ενότητας, παρά τις πολιτικές διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την ένταξη μας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ», ολοκλήρωσε από την πόλη Μπίτολα στην οποία παρευρέθηκε.

Απευθυνόμενος για το δημοψήφισμα, απευθύνθηκε στους πολίτες λέγοντας πως: «Σήμερα οι δυνάμεις που μας χωρίζουν δεν είναι τόσο ισχυρές όσο οι δυνάμεις που μας ενώνουν, για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και την πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτές οι δυνάμεις ανοίγουν το μέλλον μας. Ο κάθε πολίτης ανεξάρτητα αποφασίζει τη θέση του. Καλώ εσάς, αλλά και την αντιπολίτευση: Ας διαλέξουμε το μέλλον της “Μακεδονίας”. Το κοινό μας μέλλον. Ας σταματήσουμε τα μίση».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Facebook άφθονες φωτογραφίες από τη βραδιά.

The city park in Skopje is full and it’s nice to see so many friendly faces! We are on the right path! #WeAreNATO pic.twitter.com/e7sqe7lfJR

— MFA Macedonia (@MFA_Macedonia) July 14, 2018