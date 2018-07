Η αδελφή της κάποτε την πίκρανε λέγοντάς της ότι ο σύζυγός της διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη νύχτα του γάμου της έμεινε αξέχαστη, με το υπηρετικό προσωπικό να τη συζητεί για χρόνια ολόκληρα. Σημειωτέον ότι η ίδια πάντα διατηρούσε μια υγιή σεξουαλική ζωή με τον άνδρα της. Τουλάχιστον αυτά ισχυρίζεται η λαίδη Κόλιν Κάμπελ στο νέο βιβλίο της με τίτλο «The Queen's Marriage» (εκδ. Dynasty Press) που κυκλοφορεί στις 28 Ιουλίου στη Βρετανία και ανατέμνει τον έγγαμο βίο τής 92χρονης σήμερα βασίλισσας Ελισάβετ με τον 97χρονο δούκα του Εδιμβούργου πρίγκιπα Φίλιππο.





Το πόνημα της λαίδης Κόλιν Κάμπελ, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στη βρετανική κοινή γνώμη, οδηγώντας ακόμη και σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντ, όπως η «Sun», να αρνηθούν να δημοσιεύσουν τις πιπεράτες λεπτομέρειες για την ευαίσθητη προσωπική ζωή της πρεσβύτερης των μοναρχών ανά τον κόσμο, η οποία το 2017 γιόρτασε το ζαφειρένιο ιωβηλαίο της.





Στο βιβλίο των 336 σελίδων ο Θεός... δεν έσωσε τη βασίλισσα από τη γραφίδα της Κάμπελ, η οποία προσφέρει ουσιαστικά μια ηδονοβλεπτική ματιά στα ιδιαίτερα διαμερίσματα της αυτής μεγαλειότητος. Η συγγραφέας άλλωστε είναι συνήθης ύποπτη, καθώς στο παλμαρέ της συγκαταλέγεται μια όχι και τόσο κολακευτική βιογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και ένα βιβλίο για τη βασιλομήτορα Ελισάβετ, η οποία δεν παρουσιάζεται ως η αγαπημένη γιαγιά του βρετανικού έθνους με τα παστέλ καπελάκια, αλλά ως ο άνθρωπος που κινούσε τα πολιτικά νήματα, μια προσωπικότητα που ο ίδιος ο Χίτλερ είχε χαρακτηρίσει ως την πιο επικίνδυνη γυναίκα στον κόσμο.

Πάντως αν κάποιος τελικά πρωταγωνιστεί στο νέο αυτό βιβλίο είναι μάλλον ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος μπορεί σύμφωνα με τη συγγραφέα να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν απιστεί. «Αγαπά τη συντροφιά όμορφων γυναικών. Του αρέσει να φλερτάρει. Δεν ξέρω κανένα όμορφο κορίτσι με το οποίο να μην έχει φλερτάρει» αναφέρει χαρακτηριστικά.





Σύμφωνα πάντως με τη συγγραφέα, η βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία αποκαλεί χαϊδευτικά Λίλιμπετ (έτσι τη φωνάζουν οι στενοί της άνθρωποι), είναι συνηθισμένη στα καμώματα του συζύγου της, με τον οποίο αντάλλαξαν αιώνιους όρκους στις 20 Νοεμβρίου του 1947. «Του είχε δώσει την άδειά της να έχει φιλίες με το αντίθετο φύλο. Για τον Φίλιππο ήταν σαν τα κατοικίδια ζώα, ήταν τα παιχνίδια του. Μάλιστα τις αποκαλούσε συμπαίκτες του με τις οποίες μοιράζονταν διάφορες δραστηριότητες, όπως η οδήγηση με την άμαξα και άλλα ενδιαφέροντα. Ηταν ένας εποικοδομητικός τρόπος να μένει απασχολημένος».





Οι βασιλικοί κύκλοι αντέδρασαν μετά βδελυγμίας κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Η σχολιάστρια και συγγραφέας Τζούντι Γουέιντ δήλωσε στη «Sun»: «Δεν έχω δει ποτέ τη λαίδη Κόλιν Κάμπελ με μέλος της βασιλικής οικογένειας ή με κάποιον που σχετίζεται με τη βασιλική οικογένεια. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τη βασίλισσα γιατί δεν θα σε μηνύσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αληθές».





Η 68χρονη λαίδη Κόλιν Κάμπελ, πρώην σύζυγος του γιου του δούκα του Αργκιλ, λόρδου Κόλιν Κάμπελ, η οποία μεταξύ άλλων είχε συμμετάσχει και στο reality «I' m a Celebrity... Get Me Out of Here!», υπεραμύνεται των ισχυρισμών της, κάνοντας λόγο για πλήθος πηγών που την προμήθευσαν με το υλικό της, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι αποκαλύψεις τους θα δουν το φως της δημοσιότητας και για ένα βιβλίο που απλά παρουσιάζει την ανθρώπινη διάσταση του βασιλικού ζεύγους. «Μιλάμε για έναν γάμο που έχει διασυρθεί από τη σειρά "The Crown" (σ.σ.: τη γνωστή βιογραφική υπερπαραγωγή του Netflix για τη ζωή της Ελισάβετ) και όλων των ειδών τα ταμπλόιντ, που ισχυρίζονταν ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν μπερμπάντης, ενώ εδώ εγώ δείχνω ότι είχαν έναν αγαπημένο και ευτυχισμένο γάμο».





Οπως και να έχει, η μανία με την 92χρονη βασίλισσα συνεχίζεται. Είτε πρόκειται για το μπολάκι με το νερό για τα σκυλιά της το οποίο πιθανότατα διόλου τυχαία άφησε να φαίνεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή φωτογραφία τους, είτε για την αξιοσημείωτη εκείνη πρώτη νύχτα του γάμου της πριν από 71 συναπτά έτη.