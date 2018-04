Στον τελευταίο τελικό του με την Μπαρτσελόνα, ο Ινιέστα την την οδήγησε στο ισοπεδωτικό 5-0 επί της Σεβίλλη και στην 30ή κούπα του Κυπέλλου, φτιάχνοντας το επερχόμενο νταμπλ.

Ο Ισπανός έμελλε να είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Πέτυχε γκολ… ποίημα έπειτα από άψογο συνδυασμό με τον Μέσι, ενώ στο 87′, όταν έγινε αλλαγή, το γήπεδο «ταρακουνήθηκε».

Οπαδοί και των δύο ομάδων τον χειροκροτούν. Τον αποθεώνουν κι ο ίδιος ξεσπά σε δάκρυα.

Iniesta in tears as he left the field and the entire stadium gets up on their feet to give him a rousing ovation

A true legend of the game is saying goodbye.

Thanks for everything Don Andres. pic.twitter.com/HCgVYE0MwP

— The Touch FCB (@TheTouch_FCB) April 21, 2018