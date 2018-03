Formula 1: Ο Φέτελ νικητής στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας

Δεύτερη θέση για τον Βρετανό πρωταθλητή της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον - Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Κίμι Ραϊκόνεν με την δεύτερη Ferrari

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 36'

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 25, 2018 Ferrari's Sebastian Vettel celebrates his win on the podium with Mercedes' Lewis Hamilton and Ferrari's Kimi Raikkonen REUTERS/Brandon Malone (File: 2018-03-25T071541Z_823390476_RC1535B11950_RTRMADP_3_MOTOR-F1-AUSTRALIA.JPG )

«Κόκκινο» βάφτηκε το πρώτο γκραν πρι της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, καθώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ πανηγύρισε για λογαριασμό της Ferrari τη νίκη στον αγώνα που διεξήχθη στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.



Ο Γερμανός άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Κίμι Ραϊκόνεν με την δεύτερη Ferrari, ο οποίος... στέρησε έτσι από τον Ντάνιελ Ρικιάρντο την δυνατότητα να γίνει ο πρώτος Αυστραλός που θα ανέβαινε στο βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του.



Ο αγώνας κρίθηκε στον 24ο γύρο, όταν εγκατέλειψε η Haas του Ρομέν Γκροζάν στη στροφή 2. Ο Φέτελ εκμεταλλεύθηκε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Γάλλου και μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, χάνοντας λιγότερο χρόνο από τον Χάμιλτον, ο οποίος εκκίνησε από την "pole position" και είχε αλλάξει νωρίτερα τα δικά του λάστιχα.



Έτσι, ο Γερμανός κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα μπροστά από τον Βρετανό, ο οποίος έδωσε «μάχη» στη συνέχεια για να ξαναπάρει το προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειές του, ωστόσο, ο Φέτελ διατήρησε την πρωτοπορία ως το τέλος και έφτασε στην 48η νίκη της καριέρας του, ενώ ανέβηκε για 100η φορά στο βάθρο των νικητών.



Η Ferrari πανηγύρισε το «1-3», καθώς ο Κίμι Ραϊκόνεν τερμάτισε τρίτος, αφήνοντας τέταρτο τον Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την όγδοη θέση.



Ο επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Μπαχρέιν που θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα (8/4).



Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι της Αυστραλίας και οι κατατάξεις σε οδηγούς και κατασκευαστές έχουν ως εξής:



1. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 1 ώρα 29:33.283

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 5.036

3. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) + 6.309

4. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) + 7.069

5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) + 27.886

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 28.945

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) + 32.671

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) + 34.339

9. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) + 34.921

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) + 45.722



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 25 βαθμοί

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 18

3. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 15

4. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 12

5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) 10

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 8

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 6

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 4

9. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) 2

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) 1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Ferrari 40 βαθμοί

2. Mercedes 22

3. Red Bull-Tag Heuer 20

4. McLaren-Renault 12

5. Renault 7







