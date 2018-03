Παγκόσμιοι πρωταθλητές για τρίτη συνεχόμενη φορά Παπαδάκη-Σιζερόν

Άψογη εμφάνιση στο Μιλάνο

epa06627303 Gabriella Papadakis (front) and Guillaume Cizeron (back) of France perform their free dance routine during the Ice Dance competition of the 2018 ISU World Figure Skating Championships at the Mediolanum Forum in Assago, near Milan, Italy, 24 March 2018. Papadakis and Cizeron won the gold medal. EPA/ROBERTO BREGANI (File: 19295625.jpg )

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ, για τρίτη διαδοχική φορά στην καριέρα τους, αναδείχθηκαν η Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο Γκιγιόμ Σιζερόν. Η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα και ο παρτενέρ της, εκτέλεσαν άψογα το πρόγραμμα τους και κατέκτησαν την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο Μιλάνο.



Η 22χρονη Παπαδάκη και ο 23χρονος συμπατριώτης της, διατήρησαν τα κεκτημένα, καθώς τόσο το 2016, όσο και το 2017 είχαν επικρατήσει στις αντίστοιχες διοργανώσεις. Μάλιστα, οι Παπαδάκη/Σιζερόν, που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσανγκ, βελτίωσαν τα παγκόσμια ρεκόρ βαθμολογικής συγκομιδής στο ελεύθερο πρόγραμμα (123,47 έναντι 123,35) και στο σύνολο (207,2 έναντι 206,07).







«Πριν τους αγώνες δεν είχαμε μεγάλη πίεση. Οταν όμως φθάσαμε στο Μιλάνο, αισθανθήκαμε την ενέργεια που έχει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και αυτό μας ξύπνησε», δήλωσε λίγο μετά την απονομή η Γκαμπριέλα Παπαδάκη και πρόσθεσε: «Πριν μπούμε στην πίστα, δεν σκεφτόμασταν τον τίτλο. Απλώς θέλαμε να τελειώσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε για εμάς. Είχαμε λίγο άγχος, αλλά παράλληλα έχουμε αυτοπεποίθηση. Ολα αυτά τα ρεκόρ, αποδεικνύουν την πρόοδο και την εξέλιξη μας. Και μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».



Στην δεύτερη θέση, κατετάγησαν οι Αμερικανοί Μάντισον Χούμπελ/Ζακαρί Ντόνοχιου (196,64) και στην τρίτη, οι Καναδοί, Κέϊτλιν Ουίβερ και Αντριου Πότζε (192,35β).







