Κόντρα για το νέο Μουντιάλ συλλόγων αξίας 5 δισ. δολλάρια

Το νέο πρόβλημα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 38'

UEFA General Secretary Gianni Infantino asks the audience for silence before the draw for the play-off matches for UEFA Euro 2016 at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, October 18, 2015. The draw will define the four pairings as well as the order of the home-and-away ties. The first legs will be played between 12 and 14 November and the return legs between 15 and 17 November in line with the Week of Football match pattern. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY (File: 2015-10-18T125630Z_1448383101_GF10000249269_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-DRAW.JPG )

Ένα νέο πρόβλημα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς εκπρόσωποι της UEFA, ECA και ορισμένων ομοσπονδιών αλλά και Λιγκών, όπως για παράδειγμα της Γερμανίας και η Premier League, αντιδρούν στη νέα δομή του παγκοσμίου πρωταθλήματος συλλόγων, που θέλει να παρουσιάσει η παγκόσμια ομοσπονδία από το καλοκαίρι του 2021.



Προκειμένου να αναβιώσει την διοργάνωση, στην οποία σήμερα συμμετέχουν επτά σύλλογοι (νικητές του Champions League και του Copa Libertadores, ο πρωταθλητής της χώρας που το διοργανώνει, οι νικητές στην Ωκεανία, την Κεντρική και τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ασία) και δεν έχει την λάμψη αλλά κυρίως τα έσοδα από την τηλεόραση που αναμένονταν, η FIFA και ο Τζάνι Ινφαντίνο θέλουν να παρουσιάσουν ένα τουρνουά 24 ομάδων, χωρισμένες σε τρεις ομίλους των οκτώ ομάδων, όπου θα συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες των πέντε ηπείρων.



Η νέα διοργάνωση, θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια κατά το έτος που προηγείται του Μουντιάλ, αντικαθιστώντας το τρέχον Μουντιάλ συλλόγων και το Κύπελλο ομοσπονδιών.



Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, η νέα μορφή, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις ομοσπονδίες και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που θα έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με το σχέδιο του Ινφαντίνο. Μεταξύ εκείνων που αντιδρούν είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής της Premier League, Ρίτσαρντ Σκάνταμορ. Ομως σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, αντιδράσεις εκφράζονται επίσημα και από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, αλλά και τον Αντρέα Ανιέλι της Γιουβέντους.



«Πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας τις ανησυχίες μας σε σχέση με την νέα διοργάνωση, που δείχνει να προχωρά, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς ή ακόμη με τη δική τους συμφωνία ως βάση για συζήτηση», ανέφερε ο Τσεφερίν στον Ινφαντίνο.



Πάντως από τη νέα μορφή του Μουντιάλ συλλόγων, η FIFA σκοπεύει να συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες. Περίπου το 90% των εσόδων της FIFA προέρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ένα τουρνουά που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και των οποίων το εισόδημα δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων των μικρότερων ομοσπονδιών που αποτελούν τη βάση του προγράμματος του Τζάνι Ινφαντίνο.



Σχόλια αναγνωστών (0) Αθλητισμός περισσότερες ειδήσεις