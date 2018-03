Επιτέλους νίκη μετά από έξι αγωνιστικές για τη Λιόν

Νίκη μετά από έξι αγωνιστικές πανηγύρισε η Λιόν, επικρατώντας 1-0 της Καέν, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Το γκολ του Τραορέ στο 63΄ έσπασε την... κακοδαιμονία της Ολιμπίκ, η οποία μετά το θρίαμβο της 21ης Ιανουαρίου επί της Παρί Σεν Ζερμέν, μετρούσε τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες.



Νωρίτερα, το προσωπικό ρεσιτάλ του Αλασάν Πλεά, που πέτυχε τέσσερα γκολ, οδήγησε τη Νις σε εκτός έδρας θρίαμβο επί της Γκινγκάμπ (5-2) και τη διατηρεί στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.



Αποτελέσματα και σκόρερ:



Στρασμπούρ-Μονακό 1-3

(19΄ Μπαοκέν - 5΄ Γιόβετιτς, 21΄ Ρόνι Λόπες, 41΄ Φαμπίνιο)



Παρί Σεν Ζερμέν-Μετς 5-0

(5΄ Μενιέ, 20΄, 28΄ Ενκουνκού, 45΄+ Εμπαπέ, 82΄ Τιάγκο Σίλβα)



Ρεν-Σεντ Ετιέν 1-1

(87΄ Σαρ - 35΄ Σούμποτιτς)



Λιλ-Μονπελιέ 1-1

(41΄ Πέπε - 64΄ Ρουσιγιόν)



Ναντ-Τρουά 1-0

(86΄ Σάλα)



Μπορντό-Ανζέ 0-0



Ντιζόν-Αμιάν 1-1

(69΄ Σαϊντ - 45΄+ Κονατέ)



Γκινγκάμπ-Νις 2-5

(9΄πεν. Γκρενιέ, 83΄αυτ. Μάρλον - 24΄, 47΄, 58΄, 90+2΄ Πλεά, 86΄ Σραφρί)



Λιόν-Καέν 1-0

(63΄ Τραορέ)



Τουλούζ-Μαρσέιγ 22:00



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 77

Μονακό 63

Μαρσέιγ 56 -28αγ.

Λιόν 54

Ναντ 43

Ρεν 42

Νις 42

Μονπελιέ 41

Μπορντό 37

Ντιζόν 37

Σεντ Ετιέν 36

Γκινγκάμπ 35

Καέν 35

Ανζέ 32

Στρασμπούρ 31

Αμιάν 30

Τουλούζ 29 -28αγ.

Τρουά 28

Λιλ 28

Μετς 20





