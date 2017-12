Δυναμική επιστροφή του Αντετοκούνμπο στη νέα ήττα των Μπακς [Βίντεο]

«Ανάσα» για τους φιλάθλους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07:49

Dec 26, 2017; Milwaukee, WI, USA; Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) drives for the basket as Chicago Bulls forward Denzel Valentine (45) defends during the second quarter at BMO Harris Bradley Center. Mandatory Credit: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports (File: 2017-12-27T021629Z_1334802160_NOCID_RTRMADP_3_NBA-CHICAGO-BULLS-AT-MILWAUKEE-BUCKS.JPG )





Η επιστροφή του Έλληνα σταρ βέβαια δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει τη νίκη στους γηπεδούχους καθώς, παρά τη νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη, ηττήθηκαν εντός έδρας με 115 – 106.



Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε 28 πόντους ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ, όντας μάλιστα ιδιαίτερα εύστοχος μέσα στο γήπεδο καθώς ευστόχησε σε 11 από τα 17 σουτ που επιχείρησε. Ο Έρικ Μπλέντσο ήταν ο μόνος άλλος που διασώθηκε από το «ναυάγιο» των γηπεδούχων, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους ενώ οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα.



Game highlights of The Greek Freak as he drops 29pts with 7rebs and 4asts. pic.twitter.com/bXymaUv1CM — Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Δεκεμβρίου 2017

Από την πλευρά των νικητών αυτός που διακρίθηκε ήταν ο Ισπανός Νίκολα Μίροτιτς με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής. Είναι χαρακτηριστικό πως, για τους Μπουλς, σκόραραν και οι δέκα παίκτες που πάτησαν στο παρκέ.



Ο προπονητής των Μπακς, ο Τζέισον Κιντ, ανέφερε μετά την ήττα πως «είμαστε μια νέα ομάδα. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε τις καλές και τις κακές μας ημέρες. Αυτή ήταν μια από τις κακές».

