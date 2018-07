Τις ευχές τους στον εορτάζοντα (σ.σ. γενέθλια) Ευάγγελο Μαρινάκη έστειλαν οι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ μάλιστα με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος πλέον ανήκει στον 51χρονο ηγέτη του Ολυμπιακού, σχεδίασαν ένα ωραίο σκίτσο του προέδρου τους και έγραψαν από κάτω τα εξής:

«Χρόνια πολλά στο μεγάλο αφεντικό. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης έχει ήδη μεταμορφώσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ευχόμαστε να έχει μια αξέχαστη μέρα και να του δώσει η ομάδα την εποχή που του αξίζει».

Happy Birthday to the big boss. Evangelos Marinakis has already transformed #nffc I hope he has a memorable day and we can give him the season he deserves. @NFFC @Olympiakos_eng @OlympiakosNic @OlympiakosSFP @Olympiakos_eng #nffcfamily #coyr pic.twitter.com/gUfMcoEVIQ

— Forest FanBase (@ForestFanBase) 30 Ιουλίου 2018