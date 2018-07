Μετά από τρεις περίπου μήνες έντονης «περιπέτειας» που μπορούσε να είχε κοστίσει ακόμη και την ίδια του τη ζωή, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έστειλε το πρώτο του δημόσιο μήνυμα στον κόσμο.

Η αθλητική και ειδικότερα η ποδοσφαιρική κοινότητα «πάγωσε» την 5η Μαΐου όταν έγινε γνωστό πως ο θρυλικός προπονητής εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ για λίγες μέρες μετά την επέμβαση ο 76χρονος βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση.

Έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο ο «Φέργκι» ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει το προσωπικό και τους γιατρούς που κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς και τον κόσμο που προσπάθησε να σταθεί στο πλευρό του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Αναλυτικά το μήνυμα του μέσα από το twitter της Γιουνάιτεντ:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ιατρικό επιτελείο των νοσοκομείων Salford Royal και Alexandra.

Πιστέψτε με χωρίς αυτούς τους ανθρώπους που μου πρόσφεραν σπουδαία φροντίδα, δεν θα καθόμουν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ εγώ και η οικογένεια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Νιώθω τόσο ταπεινός, έχοντας λάβει μηνύματα από όλο τον κόσμο που μου εύχονται τα καλύτερα.

Όλες οι ευχές αντηχούν σε μένα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα επιστρέψω κατά την διάρκεια της νέας σεζόν για να παρακολουθήσω την ομάδα. Εν τω μεταξύ θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στον Ζοζέ και τους παίκτες. Σας ευχαριστώ πολύ».

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e

— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018