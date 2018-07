Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε τη φανέλα που πρόκειται να φοράει την επόμενη σεζόν και τιμάει το σπουδαίο παρελθόν της.

Συγκεκριμένα, η νέα εμφάνιση της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο θα έχει μαύρες λεπτομέρειες στο τελείωμα, ενώ αναφέρεται και η Newton Heath, όπως λεγόταν δηλαδή ο σύλλογος του Μάντσεστερ από την ίδρυση του το 1878 έως και το 1902.

Πρωταγωνιστής στην επίσημη παρουσίαση μέσω βίντεο ήταν ο Ισπανός μεσοεπιθετικός των κόκκινων διαβόλων, Χουάν Μάτα.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση των κόκκινων διαβόλων:

Past & present. ⁰ Our new @adidasfootball home kit, inspired by the Railway Men of Newton Heath. Learn more here: https://t.co/nZrewGhDG7 ⁰ #HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/mijWOPseSg

Rooted in ⁰

Our new @adidasfootball home kit, inspired by our origins. ⁰

Get yours now: https://t.co/kcB44JjShY #HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/ZcHXeTUo7J

— Manchester United (@ManUtd) 17 Ιουλίου 2018