Αθήνα

Μία μεγάλη γιορτή για το βιβλίο και ταυτόχρονα μια μεγάλη γιορτή για την «ενεργοποίηση» της πλατείας Βικτωρίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Απριλίου (11:00 - 22:00) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου».





Η ActionAid Eλλάς σε συνεργασία με το Victoria Square Project και την Ελληνική Πλατφόρμα για

την Ανάπτυξη προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μία ολοήμερη εκδήλωση με δράσεις, συναυλίες, συζητήσεις και εργαστήρια γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στόχους που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη για να υλοποιηθούν μέχρι το 2030.





Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του World Human Forum με τη συμμετοχή και υποστήριξη διαφόρων φορέων, οργανώσεων και κινήσεων και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, μια διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας και η πόλη μας από την UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018 - 22 Απριλίου 2019.





Κεντρική δράση της εκδήλωσης θα είναι τα εργαστήρια «fanzine», η δημιουργία δηλαδή αυτοσχέδιων περιοδικών, όπου θα αποτυπώνονται οι προτάσεις και τα σχέδια γύρω από έναν ή περισσότερους παγκόσμιους στόχους.





Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Victoria Square Project (Ελπίδος 13) με την υποστήριξη της ομάδας These Are a Few of Our Favorite Things. Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί συλλογική έκθεση των fanzine που δημιούργησαν 40.000 μαθητές από 700 σχολεία, αποτυπώνοντας προτάσεις και ιδέες με βάση πάντα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.





Παράλληλα στον πεζόδρομο της οδού Ελπίδος και στην Πλατεία Βικτωρίας, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες





Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:





11:00-12:00: Συναυλία και δράση για τα παιδιά από την παιδική διαπολιτισμική χορωδία της

Polyphonica στην Πλατεία Βικτωρίας





11:00-19:00: Συλλογική εικαστική δράση Τέχνη μαζί / arTogether (από την Ιωάννα Ράλλη)





12:00-20:00 Παρουσίαση και ενημέρωση του κοινού για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης από οργανώσεις και φορείς στον πεζόδρομο της Ελπίδος, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους»





12:00-14:00: Εργαστήρι Fanzine για παιδιά στο Victoria Square Project (ActionAid/These Are A Few Of Our Favorite Things)





13:00-14:00: Κηπευτική δράση σε παρτέρι της πλατείας Βικτωρίας για ενήλικες (Οργάνωση Γη)





14.00 - 16.00: Συλλογή fanzines της Athens Zine Bibliotheque. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουν fanzines από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, καθώς και να εμπνευστούν για τις δικές τους δημιουργίες.





14:00-15:00: Θεατρικές αναγνώσεις παραμυθιών της Ροδούλας Παππά στο Victoria Square Project (Εκδόσεις Νεφέλη)





16:00 -16:30: Προβολή του ντοκιμαντέρ "One over many" στο Victoria Square Project (SOFFA)





17:00-18:30: Επιδαπέδιο παιχνίδι στην οδό Ελπίδος (Οργάνωση Γη)





18:30-20:00: Ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης μιλά και συζητά για τη δική του Πλατεία Βικτωρίας στο Café de Poetes





18:30-20:00: Εργαστήρι Fanzine για ενήλικες στο Victoria Square Project (ActionAid/These Are A Few Of Our Favorite Things)





18:30-19:30: Μπόλιασμα στις Νεραντζιές στην οδό Ελπίδος και Μονής Προδρόμου (Οργάνωση Γη)





20:00-21:00: Συναυλία της Χορωδίας του Συλλόγου «Δόμνα Σαμίου» με τη συμμετοχή της Κατερίνας Παπαδοπούλου, στη γωνία Ελπίδος και Πλατεία Βικτωρίας





21:00-22:00: Αφρικανική μουσική και χορός στο Victoria Square Project (Mandela Gals)





Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν ένα σύνολο δεικτών που τα κράτη μέλη του ΟΗΕ αναμένεται να χρησιμοποιήσουν για να πλαισιώσουν τις ατζέντες και τις πολιτικές τους για τα επόμενα 12 χρόνια.