Συζήτηση το απόγευμα της Δευτέρας για τις εξελίξεις στις αγορές αερίου

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει σήμερα το απόγευμα Απογευματινή Συνάντηση με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές αερίου της ΝΑ Ευρώπης και τις «Προοπτικές για Έναν Διευρυμένο Νότιο Διάδρομο» ("Prospects foran Expanded South Corridor").





Καθώς μια σειρά από μεγάλα έργα υποδομών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, την οποία θα ανοίξει με ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, θα βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης και σύντομα θα είναι σε θέση να διευκολύνουν την εισαγωγή και διάδοση της χρήσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, μία συζήτηση ανάμεσα σε ειδικούς και σε όσους συμμετέχουν στη χάραξη και λήψη αποφάσεων σε πολιτικό και ρυθμιστικό επίπεδο θεωρείται εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη. Τη συζήτηση στην πολύ επίκαιρη αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν επιστήμονες και ανώτατα στελέχη μεγάλων ενεργειακών ομίλων θα συντονίσει ο κ. John Roberts, διεθνούς φήμης ειδικός σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και Senior Fellow του Atlantic Council.





Στην εν λόγω Απογευματινή Συνάντηση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης θα επιχειρηθεί η αναδιατύπωση του ορισμού του «Νοτίου Διαδρόμου» μέσα από τη χαρτογράφηση όλων των νέων πιθανών πηγών και οδεύσεων φυσικού αερίου. Η έννοια του «Διευρυμένου Νοτίου Διαδρόμου» ("ExpandedSouth Corridor "), που πρώτο το ΙΕΝΕ διατύπωσε τον Ιανουάριο του 2015, κατά τη διάρκεια των εργασιών του " European GasConference" στη Βιέννη, περιλαμβάνει, συνεπώς, όλα τα πρότζεκτ κατασκευής μεγάλων αγωγών φυσικού αερίου, τους τερματικούς σταθμούς επαναεριοποίησης LNG, καθώς και τις Υπόγειες Υποδομές Αποθήκευσης Αερίου (UGS), που θα τροφοδοτούν το σύστημα με ποσότητες φυσικού αερίου στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και οι οποίες στη συνέχεια θα κατευθύνονται προς τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, ο «Διευρυμένος Νότιος Διάδρομος», με τα πολλαπλά σημεία εισόδου και τις συνδεδεμένες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και υποδομές LNG, θα παρέχει τις απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου για τη λειτουργία των περιφερειακών κόμβων ( hub) φυσικού αερίου, ενισχύοντας, έτσι, την ασφάλεια ενεργειακών προμηθειών αλλά και το περιφερειακό εμπόριο φυσικού αερίου.





Ένα άλλο θέμα για περαιτέρω συζήτηση σε αυτή την Απογευματινή Συνάντηση την οποία θα συντονίσει ο John Roberts, διεθνής αυθεντία στα θέματα ενεργειακής ασφάλειας, θα είναι η προέλευση των όγκων του φυσικού αερίου που αναμένεται να εισρεύσουν στη ΝΑ Ευρώπη μέσω του συστήματος αγωγών TANAP- TAPαπό το 2020 και μετά, πέραν των ποσοτήτων από το Αζερμπαϊτζάν.





Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναμένεται επίσης ο ιδιαίτερος ρόλος του LNG, καθώς η αυξανόμενη σημασία του για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου στις διάφορες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και ο δυνητικός ρόλος του στην ανάπτυξη της αγοράς και του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις εξετάζονται από κοινού με τους μεγάλους αγωγούς φυσικού αερίου που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής της ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστεί, στη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρόσφατα ολοκληρωθείσα μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης για την προμήθεια φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και τον κεντρικό ρόλο του LNG ( " Gas Supply in SEEurope and the Key Role of LNG "). Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συνάντηση, το πρόγραμμα και εγγραφή, θα βρείτε στο http:// www.iene.eu/en/congress/5/prospects-for-an-expanded-south-corridor.