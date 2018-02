Συννεφιασμένος ο καιρός την Παρασκευή

Που θα βρέξει ανά τη χώρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07:14

Μπορείτε να δείτε τον καιρό σε ολόκληρη τη χώρα



Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:



Μακεδονία, Θράκη



Καιρός: νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία.



Άνεμοι: από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος



Καιρός: λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Άνεμοι: νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ ενισχυόμενοι από το βράδυ.



Θερμοκρασία: από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος



Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια.



Άνεμοι: από ανατολικές διευθύνσεις στα νοτιά 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Κυκλάδες, Κρήτη



Καιρός: λίγες νεφώσεις αυξημένες κυρίως στην Κρήτη οπού θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.



Άνεμοι: ανατολικοί 3 με 4 και στα νοτιά 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα



Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιά.



Άνεμοι: στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νοτιά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Αττική



Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι και το απόγευμα στα

βόρεια.



Άνεμοι: από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη



Καιρός: νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.



Άνεμοι: ανατολικοί 3 με 4 και στα νοτιά σταδιακά έως 5 μποφόρ.



