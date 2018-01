Γερμανία: Η υποδοχή προσφύγων από Ελλάδα και Ιταλία τελειώνει

Δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ στην εφημερίδα Welt

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 32'

epa05273139 People walk in front of billboards with the picture of German Chancellor Angela Merkel with the words; 'Solidarity with the refugees', in Gaziantep, Turkey, 23 April 2016. German Chancellor Angela Merkel will visit refugee camps in Nizip district near Gaziantep on 23 April 2016. EPA/SEDAT SUNA (File: 16535844.jpg )

«Η Γερμανία έκλεισε, σε μεγάλο βαθμό, το θέμα της κατανομής του 2017. Η υποδοχή προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα φτάνει στο τέλος της» δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών στην εφημερίδα «Welt».



«Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν μεμονωμένες μεταφορέςm οι οποίες δεν μπόρεσαν να γίνουν το περασμένο έτος» πρόσθεσε.



Όπως υπενθυμίζει δε η Frankfurter Allgemine Zeitung (FAZ), η σχετική συμφωνία για την κατανομή προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου και η Γερμανία έχει δεχτεί 10.265 (4.894 πρόσφυγες από την Ιταλία και 5.371 από την Ελλάδα), δηλαδή «τους περισσότερους με διαφορά», κατά το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών. Αν και αναμένονταν 27.000, οι υπόλοιποι δεν πληρούσαν τα κριτήρια με το υπουργείο.



Τον περασμένο Δεκέμβριο δέχθηκε 503 από την Ιταλία και 39 από την Ελλάδα, ενώ τον Ιανουάριο μόνο οκτώ συνολικά και από τις δύο χώρες.



«Εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν πλέον σχεδόν καθόλου αιτούντες άσυλο, οι οποίοι να έπρεπε ενδεχομένως να μεταφερθούν (ενν. στη Γερμανία)», σύμφωνα με τον Τόμας ντε Μεζιέρ, τον Χριστιανοδημοκράτη υπουργό Εσωτερικών, γράφει η Welt.



