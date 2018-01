Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Φεβρουαρίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11:15

Αναλυτικότερα:



Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2018. Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2018. Τα ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018. Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018. Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 ενώ οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018.





