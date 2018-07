Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση εγκλωβισμένων στο Μάτι

Διακρίνεται διασώστης που φτάνει στο σημείο και παραλαμβάνει κατά προτεραιότητα παιδιά και τραυματίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 12'

People are seen as a wildfire burns in Mati, Greece July 23, 2018 in this picture obtained from social media on July 24, 2018. KALOGERIKOS NIKOS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. (File: 2018-07-24T170617Z_733520630_RC1A7E9CB900_RTRMADP_3_GREECE-WILDFIRE.JPG )





Ένα τέτοιο βίντεο-ντοκουμέντο, είναι και αυτό του Νίκου Βερυκοκίδη ο οποίο κατέγραψε τη διάσωση παιδιών και άλλων εγκλωβισμένων από το λιμάνι στο Μάτι.



Στο βίντεο, διακρίνεται ο πρώτος διασώστης πυροσβέστης που φτάνει στο σημείο και παραλαμβάνει κατά προτεραιότητα τα παιδιά και τους τραυματίες, ενώ ο πυκνός καπνός που έχει σκεπάσει την ατμόσφαιρα και οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την προσπάθειά συντονισμού της επιχείρησης.



Άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να αναπνεύσουν χρησιμοποιώντας τις μπλούζες τους για να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Μεταξύ τους βρίσκονται και άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκαύματα και άλλοι που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.









Συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων των φονικών πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική, αλλά και οπτικό υλικό που οι πολίτες που έζησαν από κοντά τον πύρινο εφιάλτη δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ένα τέτοιο βίντεο-ντοκουμέντο, είναι και αυτό του Νίκου Βερυκοκίδη ο οποίο κατέγραψε τη διάσωση παιδιών και άλλων εγκλωβισμένων από το λιμάνι στο Μάτι.Στο βίντεο, διακρίνεται ο πρώτος διασώστης πυροσβέστης που φτάνει στο σημείο και παραλαμβάνει κατά προτεραιότητα τα παιδιά και τους τραυματίες, ενώ ο πυκνός καπνός που έχει σκεπάσει την ατμόσφαιρα και οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την προσπάθειά συντονισμού της επιχείρησης.Άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να αναπνεύσουν χρησιμοποιώντας τις μπλούζες τους για να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Μεταξύ τους βρίσκονται και άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκαύματα και άλλοι που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.



Σχόλια αναγνωστών (0) Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις