Ανάστατοι οι Παξοί μετά το θάνατο του 15χρονου τουρίστα

Ο άτυχος 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την προπέλα ταχύπλοου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12:18 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:20

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Παξών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, πρόκειται για οικογένεια Άγγλων οι οποίοι διαμένουν στην Αμερική και βρίσκονταν στους Παξούς για διακοπές.





Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου των Αρχών της Κέρκυρας,



ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Παξών από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, απογευματινές ώρες χθες, για περιστατικό τραυματισμού ενός ατόμου από προπέλα σκάφους στον παλαιό λιμένα Γάιου Παξών.



Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου ήδη παρευρισκόταν ιατρός του Κέντρου Υγείας Παξών, ο οποίος διαπίστωσε το θάνατο του ανωτέρω αλλοδαπού ηλικίας 15 ετών.



Συγκεκριμένα, ο 15χρονος, επέβαινε στο ενοικιαζόμενο Τ/Χ ''ΥΔΡΟΧΟΟΣ'' Τ.Σ. 4150 με Κυβερνήτη τον 54χρονο πατέρα του, καθώς ακόμα και με δύο ανήλικους αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 15 ετών. Κατά τη διάρκεια του πλου στη θαλάσσια περιοχή περίπου μισό ναυτικό μίλι έξω από τον παλαιό λιμένα Γάιου Παξών, και με κατεύθυνση νότια της ν. Παξών, ο 15χρονος έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το τραυματισμό του από την προπέλα του ίδιου σκάφους.



Με μέριμνα του πατέρα του, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στον παλαιό λιμένα Γάιου Παξών, ενώ από το Λιμενικό Σταθμό Παξών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 54χρονος, ο οποίος αφού απολογήθηκε αφέθηκε ελεύθερος.



Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.

Όταν μαθεύτηκε η τραγική είδηση του θανάτου του 15χρονου «πάγωσε» η τοπική κοινωνία και ο Δήμαρχος του νησιού Σπύρος Βλαχόπουλος μιλώντας στο Corfutvnews με δυσκολία αναφέρθηκε στο γεγονός, προφανώς συγκλονισμένος από το συμβάν.



