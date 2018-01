Τι αλλάζει στο news feed του Facebook

Οι «δημόσιες» ειδήσεις θα υποβαθμιστούν υπέρ εκείνων που ανεβάζουν συγγενείς και φίλοι

Το Facebook σχεδιάζει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που φιλτράρεται από τους πολύπλοκους αλγόριθμούς του η παρουσίαση των ειδήσεων (news feed), δίνοντας πλέον έμφαση στις ιδιωτικές αναρτήσεις από τους φίλους και την οικογένεια του χρήστη, και υποβαθμίζοντας τις δημόσιες από τις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται ότι θα περιορίσουν γενικότερα τη δημοφιλία των ειδήσεων, των βίντεο και των φωτογραφιών από εταιρείες και μέσα ενημέρωσης, ενώ ίσως μειώσουν και τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων (fake news) και της παραπληροφόρησης - κάτι για το οποίο το Facebook δέχεται όλο και πιο έντονη κριτική. Ο 33χρονος επικεφαλής του μεγαλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης Μαρκ Ζούκερμπεργκ, το οποίο έχει πάνω από δύο δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, δήλωσε ότι θα προτιμηθεί πλέον το περιεχόμενο που παράγεται από φίλους και τροφοδοτεί τις συζητήσεις ανάμεσα στο οικογενειακό και στο φιλικό περιβάλλον. Πρακτικά, αυτό π.χ. σημαίνει ότι σύντομα οι χρήστες θα είναι πιθανότερο να δουν στο news feed κάτι προσωπικό που ανάρτησε ένας φίλος, παρά ένα viral βίντεο. Όπως παραδέχθηκε ο Ζούκερμπεργκ, αυτό επίσης σημαίνει ότι οι κάθε είδους εταιρείες και οργανισμοί θα δουν το δικό τους περιεχόμενο να μειώνεται σε δημοφιλία. «Έχουμε δεχθεί αντιδράσεις από την κοινότητά μας ότι το δημόσιο περιεχόμενο -οι αναρτήσεις από εταιρείες, επώνυμες εμπορικές μάρκες και μέσα ενημέρωσης- εξοβελίζουν τις προσωπικές στιγμές μας, οι οποίες μας οδηγούν να συνδεόμαστε περισσότερο μεταξύ μας», ανέφερε ο Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Reuters. Όπως είπε, αισθάνεται την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το Facebook ωφελεί την ευτυχία των ανθρώπων. «Με αυτές τις αλλαγές», τόνισε «περιμένω ότι θα μειωθεί ο χρόνος που οι άνθρωποι περνάνε στο Facebook, αλλά επίσης θα γίνει πιο πολύτιμος». Με το ξεκίνημα του 2018, ο Ζούρκεμπεργκ είχε υποσχεθεί ότι φέτος θα «διορθώσει» το Facebook και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. «Η εστίασή μας δεν θα είναι πια το Facebook να σας βοηθήσει να βρείτε σχετικό με σας περιεχόμενο, αλλά να σας βοηθήσει να έχετε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που έχουν νόημα», έγραψε στη νέα ανάρτησή του. Έκανε επίσης γνωστό ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες. «Πρόκειται ασφαλώς για μια σημαντική αλλαγή. Θα επηρεάσει πολύ τους εκδοτικούς οργανισμούς, καθώς θα βλέπουμε πλέον πολύ λιγότερες ειδήσεις τους να ξεπηδούν στο news feed μας», δήλωσε η Λάουρα Χάζαρντ Όουεν του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας Νίμαν του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Πρόσθεσε όμως ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο σε τι είδους συζητήσεις θα δίνουν προτεραιότητα στο μέλλον οι τροποποιημένοι αλγόριθμοι του Facebook. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γκάμπριελ Καν από τη Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Ανενμπεργκ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Ζούκερμπεργκ «αποτελεί ξεκάθαρη παραδοχή» πως το Facebook διαθέτει σημαντική δύναμη επηρεασμού της υγείας της κοινωνίας. Προειδοποίησε επίσης ότι οι αλλαγές και οι νέες προτεραιότητες μπορεί τελικά να φέρουν ακόμη μεγαλύτερη διαστρέβλωση στην ενημέρωση των χρηστών. «Πρέπει να υπάρξει δημόσιος διάλογος για τις αξίες που θα εφαρμοσθούν στο νέο αλγόριθμο του Facebook» τόνισε.



