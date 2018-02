Το πληκτρολόγιο «γνωρίζει» το φύλο σου!

Ελληνες ερευνητές ανέπτυξαν πρόγραμμα που αποκαλύπτει το φύλο του χρήστη

Οπως η κάμερα του υπολογιστή βλέπει το πρόσωπο του χρήστη, έτσι και το πληκτρολόγιο «ξέρει» το φύλο του. Έλληνες ειδικοί της πληροφορικής ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα λογισμικού που αναλύει την πληκτρολόγηση του χρήστη και αναγνωρίζει, από αυτό και μόνο, ποιο είναι το φύλο του.



Η καινοτόμος μέθοδος έχει πετύχει ακρίβεια έως 96% -μεγαλύτερη από κάθε άλλη ανάλογη προσπάθεια έως τώρα- στο να αναγνωρίζει κάθε φορά, αν γράφει άνδρας ή γυναίκα στον υπολογιστή. Το πετυχαίνει διακρίνοντας τις πολλές ανεπαίσθητες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά τον τρόπο που χτυπούν τα πλήκτρα, ιδίως μερικά από αυτά.



Οι ερευνητές Γιάννης Τσιμπερίδης, Αλέξανδρος Καράκος (αναπληρωτής καθηγητής) και Αυγερινός Αραμπατζής (επίκουρος καθηγητής) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό τεχνολογίας «Digital Investigation», σύμφωνα με το «Science», εγκατέστησαν σε υπολογιστές 75 εθελοντών (36 ανδρών και 39 γυναικών) λογισμικό που παρακολουθούσε κάθε μέρα επί δέκα μήνες τη χρήση του πληκτρολογίου.



Στη συνέχεια, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα πρόγραμμα, το ISqueezeU, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της δεκάμηνης παρακολούθησης που προηγήθηκε, έμαθε να διακρίνει τα «ανδρικά» και τα «γυναικεία» χαρακτηριστικά στην πληκτρολόγηση, όπως πόσο χρόνο μένει πατημένο ένα πλήκτρο και πόσος χρόνος περνά ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πατήματα πλήκτρων.



Μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών είναι ο χρόνος που περνά ανάμεσα στην πληκτρολόγηση του γράμματος Ν και στη συνέχεια του Ο, καθώς επίσης ανάμεσα στα γράμματα Μ και Ο.



Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η αναγνώριση του φύλου κάποιου άγνωστου χρήστη είναι χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις, ιδίως για την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Στόχος τους είναι να αυξήσουν στο μέλλον κι άλλο την ακρίβεια της μεθόδου τους.



