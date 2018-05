Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πέντε συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν εν υπηρεσία στη χώρα μας τήρησε το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ημέρας Εξωτερικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και οι πέντε έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Πρόκειται για τους: σταθμάρχη της CIA, Ρίτσαρντ Γουέλς, διπλωμάτη Τζορτζ Τσάντες και τον οδηγό του, Νίκο Βελούτσο, τον ναυτικό ακόλουθο των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Νορντίν, και τον αμερικανό λοχία, Ρόναλντ Στιούαρτ.

On #ForeignAffairsDay, @USAmbGreece led moment of silence to honor memory & contributions of all members of Foreign Service family, esp our 5 Emb colleagues killed serving our country: Richard Welch, George Tsantes, Nikolaos Veloutsos, William Nordeen, Ronald Stewart @afsatweets pic.twitter.com/haX7gwm3QU

