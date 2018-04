«Μπαϊράκι» Ερντογάν σε Πούτιν: «Δεν απελευθερώνω τους Ελληνες στρατιωτικούς»

Αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του

epa04510989 A handout picture provided by Turkish Presidential Press Office shows Russian President Vladimir Putin (L) and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan (R) chatting before a press conference in the new presidential palace in Ankara, Turkey, 01 December 2014.

Μια ακόμη προκλητική ενέργεια σε βάρος της Ελλάδας και του διεθνούς δικαίου, έκανε η Αγκυρα αναφορικά με τους δύο Ελληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται επί δύο μήνες στις φυλακές της Αδριανούπολης. Κρατώντας σκληρή στάση και παρά τις ισχυρές πιέσεις της Ευρώπης για την απελευθέρωσή τους, οι Τούρκοι αποφάσισαν να συσχετίσουν κι επίσημα την υπόθεση της αιχμαλωσίας με τους 8 στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Όχι μόνο με τις χθεσινές δηλώσεις τους για την απόφαση του ΣτΕ να απελευθερώσει έναν από αυτούς με περιοριστικούς όρους αλλά και με μια κίνηση του Ταγίπ Ερντογάν που θα συζητηθεί. Στο πρόσφατο τετ α τετ που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ερντογάν είπε… niet στο αίτημα για απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε το θέμα αλλά ο ομόλογός του αρνήθηκε μια κίνηση καλής θέλησης τονίζοντας ότι και οι Ελληνες κρατούν τους 8 πραξικοπηματίες. Στο ζύγι Η Αγκυρα φανερά πλέον βάζει στη ζυγαριά δύο κρατούμενους με οκτώ Τούρκους που ζήτησαν άσυλο, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου. Και δείχνει να μην κάνει την παραμικρή προσπάθεια να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη σύνταξη του κατηγορητηρίου και τη δίκη των φυλακισμένων. Ελληνικές πηγές εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μέχρι τις τουρκικές εκλογές να υπάρξει κίνηση απελευθέρωσης των Μητρετώδη και Κούκλατζη. Θα χρησιμοποιηθούν ως «χαρτί» του Ερντογάν και των εθνικιστικών κύκλων της Τουρκίας για να κερδίσουν τα περισσότερα δυνατά εκλογικά οφέλη. Και βεβαίως δεν ίδρωσε το αυτί του Ερντογάν από το ψήφισμα – κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ούτε από τις δηλώσεις Γιούνκερ περί ανόητης κράτησης. Υπενθυμίζεται ότι ο Β. Πούτιν είχε δεσμευτεί στον Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει στην Ερντογάν για να λυθεί το συντομότερο η υπόθεση αυτή. Όμως, η Αγκυρα φαίνεται να ακολουθεί το δικό της δρόμο και να σηκώνει μπαϊράκι ακόμη και στον τελευταίο του σύμμαχο.



