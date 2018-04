Ευρωκοινοβούλιο: Συζήτηση και ψήφισμα για τους Ελληνες στρατιωτικούς

Την Τρίτη 17 Απριλίου

Την ερχόμενη Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, θα διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενώπιον της Ύπατης Εκπροσώπου της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι, η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία.Η συζήτηση καθώς και η έκδοση σχετικού ψηφίσματος, αποφασίστηκε σήμερα από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποδέχθηκε τις προτάσεις της ευρωομάδας του ΕΛΚ και της ευρωομάδας της Αριστεράς με τις οποίες συμφώνησαν και οι άλλες ευρωομάδες.



Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, το θέμα έρχεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πρόσφατη Σύνοδο του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες.



Το σχετικό αίτημα κατέθεσε με προφορική ερώτηση η κ. Βόζεμπεργκ και ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, υιοθέτησε αμέσως το σχετικό αίτημα. Η πρόταση της Ελίζας Βόζεμπεργκ, εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας του Ε.Λ.Κ, περιλάμβανε πέραν της συζήτησης και τη σύνταξη σχετικού ψηφίσματος για την παράνομη παρατεταμένη κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών. Η κ. Βόζεμπεργκ, στην ερώτησή της με τίτλο: «Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία», υπογραμμίζει ότι η κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συγκεκριμένες κατηγορίες παραβιάζει κατάφορα το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Τονίζει δε μεταξύ άλλων, ότι «σ’ αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να είμαστε ενιαίοι, να είμαστε ενωμένοι. Το χρωστάμε στους στρατιωτικούς μας το οφείλουμε στην Πατρίδα μας».



Σύμφωνα με την εκδοχή της ευρωομάδας της Αριστεράς, η πρόταση κατατέθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ενώ ανάλογη πρόταση κατατέθηκε γραπτώς και από την ευρωομάδα του ΕΛΚ. Οι άλλες πολιτικές ομάδες συμφώνησαν επίσης με την κοινή πρόταση των ευρωομάδων της Αριστεράς και του ΕΛΚ.



Αναφερόμενος στο θέμα, ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την διεθνοποίηση του ζητήματος, καθώς και τις πιέσεις προς τις τουρκικές αρχές ώστε να σεβαστούν επιτέλους το διεθνές δίκαιο. Εργαζόμαστε με σοβαρότητα και εθνική ομοψυχία, ώστε τα δύο παιδιά μας, να επιστρέψουν το συντομότερο στις οικογένειές τους, την πατρίδα και το στράτευμα».



