Απαντά με Navtex στην Ευρωπαϊκή Ενωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 38'

Με νέα προκλητική Navtex, απαντά η Τουρκία στην ευρωπαϊκή καταδική των προκλητικών της ενεργειών σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΖ.



Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εξέπεμψε οδηγία προς ναυτιλλομένους, με την οποία αποκλείει το Καστελόριζο για τη διεξαγωγή άσκησης έρευνας και διάσωσης, στις 27 Μαρτίου και από τις 12 το μεσημέρι ώς τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με τον «Πολίτη».



TURNHOS N/W : 0420/18



MEDITERRANEAN SEA



SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 27 MAR 18 FROM 1000Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;



36 21.44 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E



Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών είχε απορρίψει ως «απαράδεκτες» τις έντονες επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι περιέχει απαράδεκτες διατυπώσεις για τη χώρα του που «εξυπηρετούν τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου».



«Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αντιμετωπίσαμε και πάλι απαράδεκτες διατυπώσεις και ένα κείμενο που εξυπηρετεί τις ελληνικές – ελληνοκυπριακές θέσεις. Η ΕΕ υποστηρίζει αυτές τις δυο χώρες μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη της, χωρίς να εξετάζει αν έχουν δίκιο ή όχι» πρόσθεσε.