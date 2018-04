Είναι να απορείς με αυτόν τον Φρανσουά Ολάντ. Τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας που έχασε με γοργούς ρυθμούς τη μισή του δημοτικότητα, που δεν διεκδίκησε την επανεκλογή του και που αποφάσισε κι αυτός να γράψει ένα βιβλίο με τις προσωπικές του εμπειρίες από την προεδρική του θητεία. Ηθελε προφανώς να ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε η πρώην σύντροφός του Βαλερί Τριερβελέρ, το βιβλίο της οποίας «Ευχαριστώ για τη στιγμή» έσπασε ταμεία αφού αποκάλυψε πικάντικες στιγμές από την κοινή συμβίωσή της με τον τότε πρόεδρο και αρχηγό των γάλλων Σοσιαλιστών. Στο βιβλίο του ο κ. Ολάντ με τίτλο «Τα διδάγματα της εξουσίας» αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρετε τι του έκανε περισσότερο εντύπωση από τον έλληνα πρωθυπουργό;





«Ο... γιακάς του», που ήταν... «ανοιχτός». Ούτε καν θυμήθηκε ο Φρανσουά εκείνο το περίφημο... «Ολανδρέου» που τον χαρακτήρισε (προεκλογικώς) ο κ. Τσίπρας. Εμεινε όμως ενθουσιασμένος από τα αγγλικά του κ. Τσίπρα, τα οποία (όπως γράφει) τα ομιλεί με νόστιμη (!!) ελληνική προφορά. Τι εννοεί άραγε ο Γάλλος «νόστιμη προφορά»; Ή μήπως άκουσε τον κ. Τσίπρα να του λέει καμιά παροιμία στα αγγλικά, όπως αυτή με την καμήλα και την ουρά της («We have already eaten the camel, now there is the queue») και ο κ. Ολάντ (που δεν γνωρίζει καλά αγγλικά) ενθουσιάστηκε. Οπως ενθουσιάστηκε με τη «γερή πολιτική εμπειρία» που διαπίστωσε πως έχει ο κ. Τσίπρας αν και τον θεωρεί νεοφώτιστο στα μυστήρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάτι που παραδέχεται και ο κ. Τσίπρας. Εκτός εάν πάλι τον εντυπωσίασε «ο τόνος της φωνής του που είναι βαρύς», ή μήπως «επειδή χρησιμοποιεί ένα εκδικητικό λεξιλόγιο» (στις τηλεδιασκέψεις). Εγραψε καλά πράγματα πάντως ο κ. Ολάντ για τον κ. Τσίπρα και δεν είχε κανέναν λόγο να γράψει άσχημα. Αλλωστε θα μείνει αξέχαστο στον γάλλο πρόεδρο αυτό το βροχερό βράδυ που πέρασε στην Αθήνα, στο Gazarte, όταν ο Πρωθυπουργός τού έφερε ως συνομιλητή τον Λάκη Λαζόπουλο.

Οταν ο τούρκος πρωθυπουργός τηλεφωνεί στο Μαξίμου



Σας έχω νέα από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη το βράδυ οι πρωθυπουργοί Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ. Μπορεί ο λόγος του τηλεφωνήματος να ήταν τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του άτυχου πιλότου του Mirage που έπεσε στη Σκύρο, αλλά η συνομιλία αυτή (όπως αφήνουν κυβερνητικές πηγές να διαρρεύσει) κάλυψε πολλά θέματα και κυρίως τα... στρατιωτικά. Να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη φορά ο τούρκος πρωθυπουργός μίλησε με ήπιο τόνο προς τον κ. Τσίπρα, όχι όπως την προηγούμενη, τότε με τον εμβολισμό του «Γαύδος» από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, και δεν έγινε καμία αναφορά για το πρόσφατο περιστατικό της Ρω.





Ωστόσο, μαθαίνω πως ετέθη από τον κ. Τσίπρα το θέμα των δύο ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις φυλακές υψίστης φύλαξης της Αδριανούπολης περισσότερο από έναν μήνα. Δεν είπε τίποτα το μη αναμενόμενο ο Τούρκος, παρά μόνον (και αυτό ίσως εκληφθεί ότι υπάρχει κάποια πρόοδος) πως οι διαδικασίες θα κινηθούν με γοργούς ρυθμούς, θα υπάρξει γρήγορη παγίωση του κατηγορητηρίου και θα ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Απέφυγε να συνδέσει το ζήτημα των δύο ελλήνων στρατιωτικών με τους οκτώ Τούρκους φερόμενους ως πραξικοπηματίες που κρατούνται στη χώρα μας, υποστήριξε ότι έχουν καταφύγει στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο συνολικά 2.000 οπαδοί του Φετουλάχ Γκιουλέν, ζητώντας συνδρομή για την εξάρθρωση του δικτύου. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν τέλος να επικοινωνήσουν και πάλι ώστε να υπάρξει ενημέρωση για την υπόθεση των δύο στρατιωτικών.

Πρόταση Μεϊμαράκη



Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρώην Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης πρότεινε να υιοθετήσει η Βουλή τα δύο ανήλικα παιδιά του κυβερνήτη του MIRΑGE 2000-5, σμηναγού Γεωργίου Μπαλταδώρου.Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Πολιτεία οφείλει έμπρακτα να στηρίξει την οικογένεια του ήρωα πιλότου μας. Με την υιοθέτηση από τη Βουλή των δυο ανήλικων παιδιών και χορηγώντας τιμητική σύνταξη στη σύζυγό του». Οπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης, θα προχωρήσει άμεσα στην στήριξη της οικογένειας του προβαίνοντας στην «υιοθεσία» των ανήλικων τέκνων του εκλιπόντος



Το... παπακόμμα της Κατερίνας



Δείτε με πόση ειρωνεία αντιμετωπίζουν στη ΝΔ την πρόθεση της Κατερίνας Παπακώστα (που έχει διαγραφεί από το κόμμα) να κάνει δικό της κόμμα με την ονομασία «ΝΕΟ». Εγραψαν λοιπόν (γνωρίζω ποιοι το έγραψαν, αλλά δεν το αποκαλύπτω γιατί εάν τους παραλάβει η Παπακώστα δεν θα βρουν ησυχία) στην ημερήσια ατζέντα δράσεων του προέδρου του κόμματος της ΝΔ και την εξής σημείωση: «Η Παπακώστα κάνει κόμμα, το οποίο δεν θα είναι κόμμα, θα είναι ένα παπακόμμα και τίποτα άλλο».





Προσκοπισμός και Κυριάκος