Η Σάρον Στόουν οφείλει την (60χρονη) νεότητά της στον βουδισμό που, όπως η ίδια είπε, τη φέρνει «πίσω στο κέντρο και είναι το κλειδί της γαλήνης και της ομορφιάς - μια εσωτερική αίσθηση αρμονίας και κομψότητας». Τι περίεργο, εκατομμύρια συνομήλικές της βουδίστριες σε όλον τον κόσμο μοιάζουν σαν τη γιαγιά της. Να υποθέσω πως αυτές μπορεί να έχουν το κλειδί αλλά, καταδικασμένες να αγωνίζονται για την καθημερινή επιβίωση αυτών και της οικογένειάς τους, δεν βρήκαν ποτέ καιρό να το βάλουν στην κλειδαριά και τις πήρε ο χρόνος από κάτω;



Η ογδοντάχρονη Τζέιν Φόντα μοιάζει πιο νέα από την εξηντάχρονη Σάρον Στόουν. Και εκείνη, λέει, προσέχει τη διατροφή της, γυμνάζεται και είναι ήρεμη. Και εσύ θα ήσουν πολύ πιο ήρεμος/η αν είχες πέντε-έξι υπηρέτες να τρέχουν και να διεκπεραιώνουν όλες τις εκκρεμότητές σου ενώ τους δίνεις διαταγές μέσα από την οθόνη του κινητού σου έχοντας μόλις τελειώσει τη μεσημεριανή και ξεκινώντας την απογευματινή σιέστα σου. Επίσης, θα είχες χρόνο για να γυμναστείς, αλλά δεν τον βρίσκεις. Oπως και να έχει, η σατανική Τζέιν ανέβασε και μία φωτογραφία όπου δήθεν άβαφη φτιάχνει τοστ στην κουζίνα της. Αν μετά έπλυνε άβαφη και τα πιάτα, δεν θα το μάθουμε.





Δίχως ίχνος µακιγιάζ (δίχως;) ποζάρει και η Ελεν Μίρεν για να μας δείξει πως μοιάζει πιο γοητευτική από όταν εμφανίζεται βαμμένη. Πόσο εύπιστος μπορεί να είναι κάποιος για να θεωρήσει πως η εξαιρετική εικόνα της δεν είναι έργο και των αισθητικών που την περιμένουν στα παρασκήνια, προσφέροντάς της τα μαγικά ελιξίρια νεότητας με τα οποία τρέφονται αποκλειστικά οι σταρ του Χόλιγουντ; (Το φαΐ το αποφεύγουν γιατί παχαίνει.) Παρατηρείς και τις φωτογραφίες του Τζορτζ Κλούνεϊ (γιατί δεν είναι μόνο οι υπεργυναίκες που εντυπωσιάζουν με τις αντοχές τους στον χρόνο) και της αποστεωμένης συμβίας του, που για άλλη μία φορά έχουν καλέσει τους φίλους τους για μπραντς σε ακριβό ξενοδοχείο, και επιβεβαιώνεις πως το ατσαλάκωτο ζεύγος αποκλείεται να ακούμπησε φαγητό - ούτε καν μαρουλόφυλλο από τον φόβο μην τους μείνει στα δόντια και ξεφτιλιστούν την ώρα της φωτογράφισης. Δεν μπορεί, αυτά τα χολιγουντιανά μπραντς θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά κοπανιστό αέρα, άντε και καμιά πόσιμη βιταμίνη για το δέρμα, για λαμπερά μαλλιά, για γερά νύχια.



Πάντα γνωρίζαμε πόσο ψεύτικη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι σταρ του θεάματος, ή μάλλον πως η ψεύτικη, εξιδανικευμένη εικόνα είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της δουλειάς τους. Ομολογώ ότι κι εγώ σε πρώτη σκέψη προτιμώ την κομψή και απαστράπτουσα Φόντα από τη μονίμως ξεμαλλιασμένη Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, που ακόμη και όταν βραβεύεται δίνει την αίσθηση πως πετάχτηκε στην τελετή έχοντας αφήσει στη μέση το ξεχορτάριασμα του χωραφιού και το τάισμα του κοπαδιού. Ομως, σε μια εποχή που η εμμονή σε μια εξιδανικευμένη, α λα παλιό Χόλιγουντ, εικόνα και στα εμφανισιακά πρότυπα του παρελθόντος καταγγέλλεται ως καταπίεση, ακόμη και ως σεξισμός, περιμένεις λιγότερα ψέματα. ΄Η μάλλον, ένα πιο ξεκάθαρο και σωστό/υγιές μήνυμα.





Αυτή η επιµονή των σταρ να παρουσιάζουν την Κόλαση που ζουν (πεινάνε, γυμνάζονται όλη μέρα, τρώνε και κάνουν εμετούς, καταλήγουν ανορεξικοί, γίνονται πειραματόζωα στα οποία εφαρμόζονται όλες οι θαυματουργές θεραπείες νεότητας που βλάπτουν σοβαρά τους οργανισμούς τους κ.λπ.) ως αποτέλεσμα του προσηλυτισμού τους στον βουδισμό, της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού ή του τέλειου μεταβολισμού τους που τους επιτρέπει να αδυνατίζουν τρώγοντας τα πάντα, είναι ενοχλητική. Κάτι χειρότερο, είναι βλαπτική, γιατί εξακολουθούν να περιφέρονται ως πρότυπα και να επηρεάζουν κόσμο.



Βγήκε και η «I like to be in America» Ρίτα Μορένο για να καμαρώσει που στα 86 χρόνια της φόρεσε ξανά το ίδιο φόρεμα με το οποίο είχε εμφανιστεί 56 χρόνια πριν. Oταν έχεις σταματήσει να τρως, μπορείς να φορέσεις και το βαφτιστικό σου, αν δεν το έχει φάει ο σκόρος. Και αν έχεις καταφέρει να επιζήσεις μόνο με νερό. Αλλά το φαγητό είναι ωραίο πράγμα! Τελικά το αποφάσισα: Αντί για τη σέξι Φόντα, θα προτιμήσω την Μακ Ντόρμαντ που και δεν της ξεφεύγει κόκκος σκόνης όταν πιάνει το ξεσκονόπανο (είναι μεγάλο ταλέντο και αυτό) και μου αρέσει περισσότερο αυτό που περιφέρει - την εικόνα μιας σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας που δεν χρειάζεται «υποστυλώματα» και σοβαντίσματα για να σταθεί. Που επιλέγει να λάμψει με τον δικό της τρόπο, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!





