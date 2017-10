Ποδόσφαιρο





Λαμία - Παναθηναϊκός

Novasports2HD, 20.30





Ξένες ταινίες

«Πιάσε με αν μπορείς»

(Catch me if you can) ANT1, 23.15

Σύντομη, ευχάριστη, «μικρή» περιπέτεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον ρόλο ενός «θεού» της πλαστοπροσωπίας στην Αμερική της δεκαετίας του '60 και τον Τομ Χανκς στη θέση του ομοσπονδιακού πράκτορα που τον κυνηγά επί χρόνια. Ως πατέρας του Ντι Κάπριο ο Κρίστοφερ Γουόκεν κλέβει την παράσταση - υπήρξε υποψήφιος για το Οσκαρ Β' ρόλου. (ΗΠΑ, 2002, 130')





«Ο τελευταίος σαμουράι» STAR, 23.15

Στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα η εθνική ασφάλεια της χώρας βασιζόταν αποκλειστικά στη μίσθωση των σαμουράι για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών. Στην προσπάθεια να απαγκιστρωθεί η Ιαπωνία από αυτό το καθεστώς, ο αυτοκράτορας μισθώνει μια ομάδα αμερικανών αξιωματικών, βετεράνων του εμφυλίου πολέμου, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τον στρατό της χώρας στη χρήση σύγχρονων όπλων για την εξάλειψη της πολεμοχαρούς αλλά υπερήφανης ομάδα. (ΗΠΑ, 2003, 139')





«Ο σεφ και ο σεφ του» Alpha, 24.00

Ο Τζακί είναι ένας ταλαντούχος μάγειρας. Λατρεύει την υψηλή γαστρονομία και την «πλασάρει» με διάφορες έξυπνες παρεμβάσεις στα πιάτα των παριζιάνικων εστιατορίων που εργάζεται. Την ίδια στιγμή ο διάσημος σεφ Αλεξάντρ Λαγκάρντ βλέπει την έμπνευσή του να τον εγκαταλείπει. Ετσι αρχίζει να αναζητεί έναν βοηθό ικανό να σταθεί στο ύψος των υψηλών απαιτήσεων. Οταν βρεθεί στον δρόμο του ο Τζακί, ο Λαγκάρντ αναρωτιέται αν είναι ο άνθρωπος που ψάχνει τόσο καιρό. Η απάντηση δε θα αργήσει να έρθει, μαζί με τις τραγελαφικές καταστάσεις που θα ακολουθήσουν... (Γαλλία/Ισπανία, 2012, 78')