Και η Nielsen στο παιχνίδι

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/10/2017 12:11

Τη μέτρηση των διαδικτυακών πλατφόρμων αναπαραγωγής περιεχομένου ξεκινά η Nielsen με στόχο την περιγραφή του κοινού και των στατιστικών σε υπηρεσίες όπως το Netflix.



Ανάμεσα στις οκτώ εταιρείες που θα ξεκινήσουν μετρήσεις, βρίσκονται μεγάλα στούντιο όπως οι Α+E Networks, Disney/ABC, Lionsgate, NBCUniversal and Warner Bros.



Οι μετρήσεις της Nielsen θα είναι παρόμοιες με αυτές της τηλεόρασης και θα περιλαμβάνουν τηλεθεάσεις, απήχηση, συχνότητα αλλά και δημογραφικά στοιχεία.



Το Netflix αποτελεί σημαντικό κομμάτι του οπτικοακουστικού οικοσυστήματος και αυτό είναι ένα σημάδι που η Nielsen έστω και αργά κατάλαβε. Την ώρα που το Netflix τροφοδοτείται από περιεχόμενο και εκτός καναλιού, τα παραδοσιακά στούντιο αναζητούν τη χρυσή τομή στη συνεργασία τους με τα On demand κανάλια.



Είναι λογικό να μη θέλουν την πλήρη εξάρτησή τους από αυτά ενώ με τις μετρήσεις της Nielsen θα έχουν ένα παραπάνω μέσο ώστε να μπορέσουν να αμυνθούν στην επέκταση του διαδικτύου. Τα 12% των χρηστών που έχουν συσκευές διαθέσιμες για streaming, παρακολουθούν On demand περιεχόμενο ενώ το 7% απασχολείται στο Netflix.



Τα νέα στοιχεία σε συνδυασμό με το στρατηγικό μάρκετινγκ του Netflix, έχουν προωθήσει τον όρο του binge watch όπου ο θεατής πραγματοποιεί «μαραθώνιους» παρακολούθησης σειρών με τον μέσο θεατή να παρακολουθεί 4.6 επεισόδια ανά ημέρα.



Στα επόμενα βήματα, η Nielsen θα εξακριβώσει το κοινό των online καναλιών, χαρτογραφώντας ένα νέο τοπίο για τα κανάλια, το διαφημιστικό χώρο αλλά και τους χρήστες.



Το μπαλάκι για ακόμη μια φορά πάει στα παραδοσιακά Μέσα για το πώς θα προετοιμαστούν ώστε να διεκδικήσουν κομμάτια από την αγορά την ώρα που το Netflix παράγει ίσως το ποιο ποιοτικό περιεχόμενο της εποχής.