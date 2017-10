Ξένες ταινίες

«Μαδαγασκάρη 2»

(Madagaskar, Escape to Africa) ΑΝΤ1, 21.00

Η πρώτη από τις δύο «συνέχειες» των περιπετειών μιας παρέας ζώων που έχει εγκαταλείψει την ασφάλεια του ζωολογικού κήπου της Νέας Υόρκης με προορισμό το άγνωστο. Πολυαγαπημένα σε όλον τον κόσμο κινούμενα σχέδια των Ερικ Ντάρνελ - Τομ Μακ Γκραθ. Η ταινία θα μεταδοθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. (ΗΠΑ, 2005, 76')





«Οι πειρατές της Καραϊβικής:

η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού»

(Pirates of the Caribbean: The Curse

of the Black Pearl) ALPHA, 22.00

Πρώτη ταινία της blockbuster σειράς ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», που επανέφερε στη μεγάλη οθόνη με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο την τεράστια μυθολογία των πειρατών της θάλασσας. (ΗΠΑ, 2003, 143')





«Στάρμαν» (Starman) ΜΕGA, 23.20

Η ώριμη εκδοχή του «Εξωγήινου», με τον Τζεφ Μπρίτζες στον ρόλο ενός «επισκέπτη από άλλον πλανήτη», ο οποίος με τη βοήθεια μιας κοπέλας (Κάρεν Αλεν) θα προσπαθήσει να βρει τρόπο για να επιστρέψει σπίτι του. Από τις πιο ανάλαφρες ταινίες του Τζον Κάρπεντερ, χάρισε στον Μπρίτζες μια υποψηφιότητα για Οσκαρ. (ΗΠΑ, 1984, 109')





«Χωρίς αναστολές»

(Wicker park) ΣΚΑΪ, 01.00

O Μάθιου είναι ένας δυστυχισμένος νεαρός, παγιδευμένος στη δουλειά του και στον επικείμενο γάμο με την αδελφή του αφεντικού του. Ο λόγος είναι ότι νιώθει ακόμα ερωτευμένος με την πρώην κοπέλα του τη Λίζα, η οποία εξαφανίστηκε πριν από δύο χρόνια χωρίς ποτέ να του εξηγήσει το γιατί. Κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού γεύματος ο Μάθιου νομίζει πως ακούει τη φωνή της σε έναν κοντινό τηλεφωνικό θάλαμο. Κυριευμένος από το πάθος του να την ξαναδεί, αρχίζει ένα απελπισμένο κυνηγητό που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πού θα τον οδηγήσει. (ΗΠΑ, 2004, 115')