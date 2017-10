Αθήνα





Και αυτή τη χρονιά ο ΣΚΑΙ κρατά την χρυσή τομή ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. «Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία. Από εδώ (η εκδήλωση έγινε στον Φάρο) βλέπει κανείς τον ανοικτό ορίζοντα και νομίζω ότι η στιγμή στην οποία βρίσκεται ο σταθμός είναι ακριβώς αυτό το μεγάλο, δυναμικό άνοιγμα σε αυτόν τον ορίζοντα. Ο σταθμός έχει ένα ενημερωτικό DNA, επιμένει στην ενημέρωση και ενισχύει πάρα πολύ και το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα σε όλες τις ζώνες» ανέφερε προλογίζοντας την παρουσίαση του προγράμματος ο κ. Χάρης Γούλιος, διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου ΣΚΑΪ.





«Φέτος, οι άνθρωποι του ΣΚΑΙ, απέδειξαν ότι δεν γνωρίζουν απλά να κάνουν ενημέρωση. Ο ΣΚΑΙ απέδειξε ότι ξέρει να κάνει τηλεόραση. Η στρατηγική επιλογή να επενδύσει ο σταθμός δυναμικά στην ψυχαγωγία ήταν κάτι που ξάφνιασε τον τηλεοπτικό κλάδο. Ο ΣΚΑΙ τόλμησε να επενδύσει στην ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία της ιδιωτικής ελληνικής τηλεόρασης, εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με διαφορά και ανάγκασε τον ανταγωνισμό να ακολουθήσει το παράδειγμα του και να προχωρήσει με τη σειρά του σε νέες μεγάλες παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων, έπειτα από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης και αποεπένδυσης» είπε μεταξύ άλλων η διευθύνουσα σύμβουλος του ΣΚΑΙ, κυρία Ευη Κουτσαφτάκη, σημειώνοντας ότι «ο ΣΚΑΙ φέτος δεν θα είναι ένας απλός Survivor θα είναι νικητής διότι και ταλέντο έχει και φωνή και υγεία και πολύ στυλ».





Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του σταθμού, κ. Νίκος Φιλιππίδης, σχολίασε ότι «ο ΣΚΑΙ αναπνέει και προσφέρει στο κοινό ενημέρωση από την 1η Απριλίου του 2006, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, αδιαλείπτως. Είναι μια σπουδαία ιστορία και η οποία θα συνεχιστεί και στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Είμαστε μια δυνατή ομάδα, κάθε χρόνο γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η ομαδικότητα αλλά κυρίως ο σεβασμός στην πολυφωνία είναι οι αξίες που μοιραζόμαστε και ταυτόχρονα καθορίζουν τον δρόμο και το όραμα μας».





Το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ





Στον ενημερωτικό τομέα και την πρωινή ζώνη του σταθμού ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου έρχονται καθημερινά 6-10 αναλύοντας τα θέματα του «Σήμερα», ακολουθεί η Αννα Μπουσδούκου με το «Τώρα» και οι «Αταίριαστοι» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Kούτρα. Στις 14.00 η Εύα Αντωνοπούλου παρουσιάζει το πρώτο δελτίο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο θα το παρουσιάζουν εναλλάξ με την Βίκυ Παύλου, Λουίζα Κροντήρη και την Μαριλένα Γεραντώνη και στις 21.00 η εγγυμονούσα Σία Κοσιώνη θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο και το Σαββατοκύριακο με τον Μάρκο Δεϊμέζη εναλλάξ με την Νίκη Λυμπεράκη.





Οι Αλέξης Παπαχελάς, Σία Κοσιώνη, Παύλος Τσίμας και Τάσος Τέλλογλου θα συνεχίσουν και φέτος να φέρνουν στο φως άγνωστες «Ιστορίες», ενώ η ενημέρωση ενισχύεται με περισσότερη έρευνα με την εκπομπή «ΣΚΑΪ ΘΕΜΑ» με μεγάλες έρευνες.





To Σαββατοκύριακο συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, κάθε Σάββατο το «Σαββατοκύριακο με δράση» με τον Σπύρο Μάλλη, το «Eco news» με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου και τις Κυριακές το «Ακραίως» με τον Τάκη Χατζή, το «Ready Business: Tα Νέα των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με τον Νίκο Υποφάντη, «7ημέρες Κόσμος» και το «7 ημέρες Επιστήμη»με τον Νίκο Ανδρίτσο, και το «7 ημέρες Ελλάδα» με την Βίκυ Παύλου. Οσον αφορά τις αθλητικές εκπομπές, πιστή στο ραντεβού της Δευτέρας θα είναι και αυτή τη σεζόν η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαϊδη και κάθε Σαββατοκύριακο θα προβάλλεται το «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» με τον Μανόλη Σφακάκη.





Ψυχαγωγία





Την περυσινή σεζόν το κανάλι του Φαλήρου αφιέρωσε το μισό του πρόγραμμα στην ψυχαγωγία ξανά-παρουσιάζοντας στην ελληνική τηλεόραση reality προγράμματος παντός είδους. Μόνο σε κακό δεν τους βγήκε στον ΣΚΑΙ η συνεργασία με τον τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί. Το «Survivor» αποδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της περυσινής σεζόν καθώς από τα πρώτα επεισόδια κατάφερε να κατατροπώσει τους αντιπάλους τους εκτοξεύοντας στα ύψη τα νούμερα του καναλιού και φέτος το χειμώνα για να συναρπάσει σε ένα σκηνικό ονειρικό.





«Ο ΣΚΑΙ με τις επιλογές του στην ψυχαγωγία άλλαξε την καθημερινότητα των τηλεθεατών και ανοίξαμε μια νέα σελίδα στο τηλεοπτικό σκηνικό. Ουσιαστικά βάλαμε την σφραγίδα της ποιότητας, που αποτελεί και το σήμα κατατεθέν του σταθμού, αλλά πήγαμε και ένα βήμα παρακάτω. Φέτος οι ψυχαγωγικές παραγωγές του ΣΚΑΙ μεγαλώνουν και γεμίζουν τις οθόνες μας με ποικιλία και επιλογές για όλα τα κοινά» ανέφερε στην ομιλία της η διευθύντρια προγράμματος του σταθμού κυρία Αλκηστις Μαραγκουδάκη.





Στα υπόλοιπα της ψυχαγωγίας, αύριο κιόλας ξεκινά και ο δεύτερος κύκλος του «The Voice of Greece». Το μουσικό σόου είναι έτοιμο να ανακαλύψει και εφέτος την φωνή της Ελλάδος. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώ στις τέσσερις περιστρεφόμενες καρέκλες θα καθίσουν οι Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς. Στο backstage θα βρίσκεται η Λάουρα Νάργες.





Τον Γιώργο Καπουτζίδη θα τον συναντούμε και στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο» ο οποίος μαζί με την Μαρία Μπακοδήμου, τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση αναζητούν το μεγαλύτερο ταλέντο.





Κάθε απόγευμα ένα διαφορετικό σόου μόδας με 14 κορίτσια διεκδικούν το πιο ξεχωριστό στυλ. Παρουσιαστρια του «My style rocks» η Ευαγγελία Αραβανή και στην κριτική επιτροπή βρίσκονται ο σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης, η fashion and style expert Αλεξάνδρα Κατσαϊτη και ο φωτογράφος μόδας Χάρης Χριστόπουλος.





Από την ΝΕΤ, πήρε μεταγγραφή για τον Alpha και φέτος ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήρθε στον ΣΚΑΙ για να γεμίσει τα Σαββατόβραδα μας με μουσική και αγαπημένες ελληνικές μελωδίες στο «Στην υγειά μας ρε παιδιά».





Τα μεσημέρια μας θα γεμίσουν με λαμπερά πρόσωπα, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικά νέα, life style αλλά και παιχνίδια. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα ξεκινήσει το «Εδώ» έχοντας στην παρέα της τον Δημήτρη Μηλιόγλου και τον Κωνσταντίνο Βασάλο.





Η γνωστή παρέα Βαγγέλης Περρής, Αθηναϊς Νέγκα και Άννα Μαρία Βελλή ψάχνει και βρίσκει τα highlights της Ελληνικής τηλεόρασης στο «Ροντέο».





Μέσα σε ένα πρωτότυπο και διαδραστικό concept, ο Άκης Πετρετζίκης έρχεται στον ΣΚΑΙ με το «KITCHEN LAB». Στην ολοκαίνουργια κουζίνα του, με ανανεωμένη και χαλαρή διάθεση θα παρουσιάζει τις γευστικές συνταγές του κάθε Σαββατοκύριακο. Ενώ ο μετρ της ζαχαροπλαστικής Στέλιος Παρλιάρος, θα συνεχίσει να φέρνει στις οθόνες μας όλες τις νέες γλυκές προτάσεις του με τις «Γλυκες αλχημειες».





Συνεντεύξεις, προτάσεις, lifestyle. Όσα συμβαίνουν στην πόλη, οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, έρχονται από την πιο ζεστή παρέα. Την επιμέλεια του «DOT» έχει η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.





O Ευτύχης Μπλέτσας είναι ένας «Happy Traveller» και συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μοιράζεται μαζί μας εικόνες και εμπειρίες από τα μέρη που όλοι θα θέλαμε να επισκεφθούμε.





Το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ περιλαμβάνει ακόμα ξένες σειρές γεμάτες δράση, χιούμορ, δράμα αλλά και σειρές εποχής. Ενώ στη «MOVIE TIME» σε πρώτη τηλεοπτική προβολή οι ξένες και ελληνικές ταινίες που καλύπτουν όλα τα γούστα αφού είναι γεμάτες: δράση, χιούμορ, ιστορία, επιστημονική φαντασία και δράμα.





Συνεχίζοντας την παράδοση συνεργασίας με την Anemon productions στο χώρο του ντοκιμαντέρ, ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει μία νέα παραγωγή ντοκιμαντέρ με συμπαραγωγούς την HBO Europe και την YLE με τίτλο «Ultra: the real Marathon», που σχετίζεται με αθλητές του Υπερμαραθωνίου «Σπάρταθλον». Ωστόσο, τα ντοκιμαντέρ δεν σταματούν εδώ, ο ΣΚΑΙ επενδύει θα προβάλλει μετακύ άλλων το «Requiem for the american dream: Συνέντευξη με τον κορυφαίο διανοούμενο Noma Chomsky», το «Deepsea challenge: τo υποβρύχιο ταξίδι του σκηνοθέτη James Cameron στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού», «Steve Jobs: the man in the machine: H ζωή και το έργο του Steve Jobs», «A thirsty world: Ντοκιμαντέρ για το παγκόσμιο πρόβλημα της λειψυδρίας», από τον Yann Arthus-Bertand, δημιουργό του Homme, το «Before the flood: τo ντοκιμαντέρ του Λεοναρντο Ντι Καπριο για την κλιματική αλλαγή» και άλλα.

Κωνσταντάτου Ελένη

