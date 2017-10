Εκπομπή υγείας

«Υγεία πάνω απ' όλα»

ΑΝΤ1, 09.00

Η Φωτεινή Γεωργίου επιστρέφει για 6η σεζόν στον ΑΝΤ1 και βάζει την υγεία μας πάνω απ' όλα.





Ξένες ταινίες

«Master and commander: Στα πέρατα του κόσμου» (Master and commander - The far side of the world)

ΣΚΑΪ, 21.00

Ο Πίτερ Γουίρ σκηνοθέτησε ένα χορταστικό, περιπετειώδες θαλάσσιο ταξίδι από τη μία άκρη της Γης στην άλλη κατά τη διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων και με κυβερνήτη τον Ράσελ Κρόου, που πρωταγωνιστεί στη σειρά μυθιστορημάτων «Master and commander» του Πάτρικ Ο' Μπράιαν. (ΗΠΑ, 2003, 123')





«Leon»

ΣΚΑΪ, 23.15

Θεαματικό αστυνομικό δράμα του Λικ Μπεσόν, με τον Ζαν Ρενό μοναχικό επαγγελματία δολοφόνο που παίρνει υπό την προστασία του μια ορφανή (Νάταλι Πόρτμαν). (Γαλλία / ΗΠΑ, 1994, 106')





«Δικός σου για πάντα» (The lucky one)

ALPHA, 00.25

Ο Λόγκαν Θίμπολτ, λοχίας των αμερικανών πεζοναυτών στο Ιράκ, επιστρέφει έπειτα από πολύ καιρό στην πατρίδα. Κρατώντας στα χέρια του τη φωτογραφία μιας άγνωστης σε εκείνον γυναίκας, που συνάντησε με έναν πρωτότυπο τρόπο στο πεδίο της μάχης και του έδινε έμπνευση και ελπίδα στις δύσκολες ώρες, αποφασίζει τώρα που επέστρεψε να αναζητήσει τα ίχνη της. Σύντομα μαθαίνει το όνομά της και τη διεύθυνσή της και εμφανίζεται στον στάβλο που διατηρεί η οικογένειά της για να τον προσλάβουν εκεί ως εργάτη. Οι δυο τους δεν θα αργήσουν να έρθουν πιο κοντά και να γνωριστούν καλύτερα. Ομως, οι επιθυμίες που θα γεννηθούν στην πορεία θα πρέπει να αντέξουν τις δοκιμασίες της πραγματικότητας, που δεν φαίνεται να ευνοεί τη σχέση τους. (ΗΠΑ, 2012, 94')