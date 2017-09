Σε εξέλιξη casting

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/09/2017 14:47

Η παραγωγή του όγδοου και τελευταίου κύκλου του "Game of Thrones" ξεκινά τον Οκτώβριο και ο ιστότοπος των θαυμαστών της σειράς «Watchers on the Wall» αποκάλυψε την περασμένη Τετάρτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη casting για δύο καινούργιους ρόλους.



Ο ένας είναι ένα κορίτσι του Βορρά. Ιδανικά, ηλικίας 8 χρονών. Ο χαρακτήρας αυτός θα μοιάζει πολύ με αυτόν τις Λιάνα Μόρμοντ, θα είναι άφοβη δηλαδή και θα λέει τα πράγματα με τ' όνομά τους. Ο ιστότοπος εκτιμά ότι ενδέχεται να έχει συγγενική σχέση με τη Λιάνα Μόρμοντ ή να είναι μέλος άλλης εξέχουσας οικγένειας του Βορρά που υπέκυψε στους White Walkers.



Το δεύτερο casting αφορά ένα αγόρι, της ίδιας ηλικίας ή και λίγο μεγαλύτερο. Ο ρόλος περιγράφεται ως ένα φτωχό αγόρι το οποίο πρέπει να αγωνιστεί για τα πάντα. Οι εικασίες του ιστότοπου το εμφανίζουν είτε στο Kings Landing είτε στο Essos.



Επικρατεί ασάφεια για το πώς ακριβώς θα είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Ακόμη και για το αν θα είναι καινούργιοι χαρακτήρες ή απλώς flashback χαρακτήρων που γνωρίζουμε ήδη. Το «TV Guide» αναλογίζεται ακόμη και το κατά πόσον το κορίτσι και το αγόρι είναι τα μελλοντικά παιδιά της Ντενέρις Ταργκάριεν και του Τζον Σνόου.



Χρειάζεται υπομονή και αυτοπειθαρχία. Δεν θα το ανακαλύψουμε πριν αρχίσουν οι προβολές, το 2019. Η εταιρεία HBO κρατά επτασφράγιστο μυστικό την πλοκή του όγδοου κύκλου. Επτασφράγιστο σε τέτοιο βαθμό, που κινηματογραφούν πολλά τελειώματα της ιστορίας για να μας κρατούν σε σύγχυση!