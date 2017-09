Ξένες ταινίες

«Μάρλεϊ, ένας µεγάλος µπελάς»

(Marley & me) ΣΚΑΪ, 21.00

Ενα ζημιάρικο αλλά υπέροχο λαμπραντόρ ονόματι Marley ορίζει τη ζωή των ιδιοκτητών του (Τζένιφερ Ανιστον, Οουεν Γουίλσον) σε αυτή την έξυπνη κωμωδία του Ντέιβιντ Φράνκελ που στηρίζεται στα απομνημονεύματα του δημοσιογράφου Τζον Γκρόγκαν που έγιναν μπεστ σέλερ (κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Δρεπανιά). (ΗΠΑ, 2009, 106')





«Εγώ, αυτή και ο εαυτός μου»

(Me, myself and Irene) Star, 22.50

Ο Τσάρλι είναι ένας καλοκάγαθος αστυνομικός του Ρόουντ Αϊλαντ αλλά με πολλαπλές προσωπικότητες. Συνήθως είναι ήπιος και δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις. Αλλά αυτό ισχύει μέχρι κάποιος ή κάτι να τον ωθήσει στην υπερβολή και το μανιακό του alter-ego, ο «Χανκ», να ξυπνήσει και να αναλάβει δράση. Ο Τσάρλι έχει να φέρει εις πέρας μια αποστολή ρουτίνας, να επιστρέψει την εικαζόμενη φυγόδικη Ιρένε πίσω στην πολιτεία της Νέας Υόρκης αλλά καταλήγουν να τους κυνηγούν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Και η απόδρασή τους θα ήταν πολύ απλούστερη για όλους αν ο «Χανκ» δεν έκανε την εμφάνισή του στις πιο ακατάλληλες στιγμές. (ΗΠΑ, 2000, 105')





«Γρήγορη και θανάσιµη»

(The quick and the dead) Mega, 23.10

Η Σάρον Στόουν υποδύεται την Ελεν, μια μυστηριώδη ξένη που φτάνει στην Απολύτρωση, μια απομονωμένη, συνοριακή πόλη της Αριζόνας του 1878. Σκοπός του ταξιδιού της φαίνεται να είναι το ετήσιο τουρνουά μονομαχίας. Σκληροτράχηλοι άνδρες μονομαχούν με πιστόλια μέχρι θανάτου. Στην πραγματικότητα όμως βρίσκεται εκεί για να αντιμετωπίσει τον απόλυτο άρχοντα της πόλης, τον Ηρώδη, τον οποίο μισούν ακόμη και οι άνθρωποί του. Κίνητρό της είναι η εκδίκηση και δεν διστάζει να σκηνοθετήσει ακόμη και τον θάνατό της. (ΗΠΑ, 1995, 100')