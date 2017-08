Ξένες ταινίες



«Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς» (Harry Potter and the goblet of fire)

STAR, 21.00

Το στοιχείο του θρίλερ σε συνδυασμό με την είσοδο του Χάρι Πότερ στην εφηβεία είναι τα στοιχεία ανανέωσης της εικόνας του ήρωα της Τζόαν Κ. Ρόουλινγκ κατά τη διάρκεια της τέταρτης ταινίας του γνωστού «κινηματογραφικού σίριαλ». Η αναμέτρηση του Χάρι (Ντάνιελ Ράντκλιφ) με δυνάμεις του Κακού, όπως ο σατανικός Λόρδος Βόλντεμορτ (Ρέιφ Φάινς), είναι ένα από τα προβλήματα που εδώ πονοκεφαλιάζουν τον μικρό μάγο, ο οποίος αυτή τη φορά σκηνοθετείται από τον Μάικ Νιούελ τού «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία». (ΗΠΑ / Αγγλία, 2005, 140')





«Johnny English, η επιστροφή»

(Johnny English: Reborn)

Alpha, 21.45

Eνας πράκτορας της MI7 έχει αυτομολήσει από την περίφημη βρετανική υπηρεσία κατασκόπων και απειλεί να τινάξει στον αέρα τη συνάντηση του βρετανού πρωθυπουργού με τον κινέζο ομόλογό του. Το νέο αφεντικό της υπηρεσίας με το κωδικό όνομα «Πήγασος» αποφασίζει να στείλει τον Johnny English να προλάβει τις καταστάσεις. Το ξεκαρδιστικό σίκουελ της σειράς-παρωδίας των ταινιών του είδους «Τζέιμς Μποντ» κατάφερε για άλλη μια φορά να σπάσει τα ταμεία αλλά και να αποσπάσει το γέλιο μικρών και μεγάλων. (ΗΠΑ / Γαλλία / Αγγλία, 2011, 101')





«7 δευτερόλεπτα» (7 seconds)

MEGA, 24.00

Ο Τζον Τάλιβερ είναι επαγγελματίας ληστής με πλούσιο βιογραφικό. Πρώην κομάντο στη Δύναμη Δέλτα, εκτελεί τώρα με ακρίβεια άψογα σχεδιασμένες ληστείες. Αυτή τη φορά όμως η καλοσχεδιασμένη ένοπλη ληστεία που οργάνωσε με την ομάδα του θα πάει στραβά, με καταστροφικές συνέπειες. Οι κανόνες του παιχνιδιού ανατρέπονται: ο Τζον θα αναγκαστεί να συμμαχήσει με τους εχθρούς του, ο καλύτερός του φίλος θα γίνει ο χειρότερος εφιάλτης του και η επιβίωση γίνεται μια πολύ δύσκολη υπόθεση. (ΗΠΑ, 2005, 120')