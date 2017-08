Ξένη σειρά



«Μις Μαρπλ»

ΕΡΤ1, 16.15

Η σταρ του Χόλιγουντ Μαρίνα Γκρεγκ μαζί με τον σκηνοθέτη άνδρα της εγκαθίστανται στο αρχοντικό Γκόσινγκτον Χολ στο χωριό Σεντ Μέρι Μιντ, και όλοι θέλουν να δουν από κοντά το λαμπερό ζευγάρι στη δεξίωση που παραθέτουν. Οταν όμως η φανατική θαυμάστρια της Μαρίνας, η Χίδερ, πέφτει νεκρή από δηλητηριασμένο κοκτέιλ, αρχίζουν οι υποψίες: για ποιον πραγματικά προοριζόταν το ποτό; Η Μις Μαρπλ ανακαλύπτει ότι το ποτό με το δηλητήριο προοριζόταν για τη Μαρίνα. Ερευνώντας μαζί με τον Επιθεωρητή Χιούιτ, βγαίνουν στο φως διάφορα μυστικά για τους μυστηριώδεις προσκεκλημένους.





Ξένες ταινίες



«Αρρωστημένο πάθος» (And never let her go)

ΣΚΑΪ, 00.45

Η Αν Μαρί Φέιχι εργάζεται ως γραμματέας ενός μεγαλοδικηγόρου με πολιτικές διασυνδέσεις. Οταν εξαφανίζεται ξαφνικά από το σπίτι της, η οικογένειά της ενημερώνει τις Αρχές και ο αστυνομικός ντετέκτιβ Φρανκ Τζουλιάτα αναλαμβάνει την υπόθεση. Η εξιχνίαση της εξαφάνισης προχωρά αργά, μέχρι που ο Φρανκ ανακαλύπτει το κρυμμένο ημερολόγιο της άτυχης γυναίκας. Η ιστορία που θα αποκαλυφθεί είναι γεμάτη αρρωστημένα πάθη και ασυγκράτητες εμμονές. (ΗΠΑ, 2001, 161')





«Looper»

Star, 23.15

Σε μια εγκληματική κοινωνία του μέλλοντος ο Τζο είναι ένας Looper, ένας επαγγελματίας δολοφόνος που δουλεύει για τη μαφία. Τα θύματά του είναι πράκτορες από το μέλλον, που στέλνονται στο παρελθόν μέσω μιας χρονομηχανής - και ο Τζο φροντίζει να μη γλιτώσει κανείς. Είναι ο καλύτερος στο είδος του, η μαφία τον πληρώνει καλά, ζει μια ωραία ζωή. Οταν όμως ανακαλύπτει ότι ο επόμενος στόχος είναι ο ίδιος του ο εαυτός, ο Τζο δεν καταφέρνει να πατήσει τη σκανδάλη. (ΗΠΑ, 2012, 106')