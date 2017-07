Ξένες ταινίες

«Μυστικός πράκτορας Σαρπ: επιχείρηση µαζορέτες» (Man of the house)

Mega, 21.00

Σε αυτή την ξεκαρδιστική περιπέτεια ο τεξανός σερίφης Ρόλαντ Σαρπ αναλαμβάνει τη νέα του αποστολή: να προστατέψει τον μάρτυρα δολοφονίας του ανθρώπου-κλειδί στην υπόθεση καταδίωξης ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών. Ο μάρτυρας δεν είναι ένας, αλλά πολλοί ή μάλλον πολλές... Για την ακρίβεια, είναι ένα ολόκληρο γκρουπ από μαζορέτες! Και το μόνο που θέλουν να κάνουν αυτές οι πέντε πονηρές και καλλίγραμμες κοπέλες είναι να διασκεδάσουν. Ο Σαρπ πρέπει τώρα να δουλέψει μυστικά και να παραστήσει τον προπονητή τους, ώστε να μπορέσει να τις κρατήσει υπό έλεγχο, κάτι που αποδεικνύεται να είναι η πιο δύσκολη αποστολή της τριαντάχρονης καριέρας του. (ΗΠΑ, 2005, 96')





«Θανάσιμα εργαλεία: πόλη των οστών» (The mortal instruments: city of bones)

STAR, 22.20

Οταν η Κλέρι Φρέι πηγαίνει στο κλαμπ «Πανδαιμόνιο» στη Νέα Υόρκη δεν περιμένει να βρεθεί μάρτυρας σε έναν φόνο. Πολύ λιγότερο μάλιστα σε έναν φόνο που διαπράττουν τρεις έφηβοι, καλυμμένοι με παράξενα σημάδια. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση της Κλέρι με τους «Κυνηγούς των Σκιών», πολεμιστές ταγμένους στο ξεκλήρισμα των δαιμόνων που βρίσκονται στη Γη και στη διατήρηση της τάξης μεταξύ βρικολάκων και λυκανθρώπων. (Ηπα/γερμανία/βρετανία, 2013, 118')





«Οταν θέλουν οι γυναίκες» (Et maintenant on va ou? / Where do we go now?) ΕΡΤ1, 00.15

Σ' ένα απομονωμένο χωριό του Λιβάνου, μια ομάδα γυναικών, μουσουλμάνες και ορθόδοξες, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να κρατήσουν τα μίση μακριά από την τοπική κοινωνία. Μητέρες στην πλειονότητά τους, αποφασίζουν να προστατέψουν με κάθε τρόπο τα παιδιά τους από έναν εμφύλιο πόλεμο: κάνουν δολιοφθορές στην κεραία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, καίνε εφημερίδες και καταστρέφουν οτιδήποτε ενδέχεται να μολύνει την ειρηνική συμβίωση. (Γαλλία/Λίβανος/Αίγυπτος/Ιταλία, 2011, 110')