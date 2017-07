Ξένες ταινίες





«Ο άνθρωπος με τις σιδερένιες γροθιές» (THE MAN WITH THE IRON FISTS)





Star, 22.20





Στην Κίνα την εποχή της φεουδαρχίας, ένας σιδηρουργός όπλων, που ζει σε ένα μικρό χωριό, αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους συγχωριανούς του με τον πατροπαράδοτο Kung Fu τρόπο. Ικανοί πολεμιστές, ατρόμητοι μισθοφόροι και ένας φαινομενικά απλός σιδεράς, ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε μια θανάσιμη απειλή. Οταν ο σκηνοθέτης RZA τελείωσε το πρώτο μοντάζ της ταινίας, το υλικό ήταν τεσσάρων ωρών. Ο σκηνοθέτης πρότεινε να γίνουν δύο ταινίες, αλλά ο σεναριογράφος και παραγωγός Ελι Ροθ διαφώνησε κάθετα και έτσι η διάρκεια της ταινίας έφτασε τα 90'. (ΗΠΑ, 2012, 90')





«Ελενα» (Elena)





ΕΡΤ2, 23.30





Η Ελένα και ο Βλαντιμίρ είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που προέρχεται από διαφορετικές τάξεις. Γνωρίστηκαν αργά στη ζωή τους και έχουν και οι δύο παιδιά από προηγούμενους γάμους. Η κόρη του Βλαντιμίρ είναι μια ανέμελη κοπέλα, απομακρυσμένη από τον πατέρα της. Μια καρδιακή προσβολή θα αναγκάσει τον Βλαντιμίρ να παραμείνει στο νοσοκομείο. Μια μικρή αλλά τρυφερή επανασύνδεση με την κόρη του, τον οδηγεί να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση: εκείνη θα είναι η μόνη κληρονόμος της περιουσίας του. Η ταινία έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο του Τμήματος «Ενα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών. (Ρωσία, 2011, 100')





«Super 8»





ΑΝΤ1, 00.15





Στο Οχάιο του 1979 ο εκτροχιασμός ενός τρένου κινηματογραφείται από μια παρέα πιτσιρικάδων που θα μπλέξουν σε περιπέτειες καθότι το φιλμ τους αποκαλύπτει ένα σημαντικό μυστικό του κράτους. Φόρος τιμής του σκηνοθέτη Τζέι Τζέι Εϊμπραμς στις περιπέτειες της δεκαετίας του 1970 και του 1980 και κυρίως στο σινεμά του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Με τους Ελ Φάνινγκ, Τζόελ Κόρτνεϊ, Κάιλ Τσάντλερ. (ΗΠΑ, 2011, 100')