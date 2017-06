Ο Κώστας Εφήμερος (Παπαδόπουλος) ήταν ο εκδότης του ThePressProject και ιδιοκτήτης της εταιρίας πληροφορικής BitsnBytes.





Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν, μετά το «μαύρο» στην ΕΡΤ, παρείχε τεχνική υποστήριξη ώστε το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης να συνεχίσει να μεταδίδεται κανονικά.





Ο Κώστας Εφήμερος ήταν μέλος των European Center for Press and Media Freedom, International Press Institute, Osservartorio Balcani and Caucaso for Media Freedom και συνεργάτης του Wikileaks.





Επίσης, εργαζόταν ως παραγωγός και μέλος της συγγραφικής ομάδας της σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ», ενώ το 2011 οργάνωσε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Debtocracy».





Μέχρι το τέλος διατηρούσε καθημερινή ραδιοφωνική και εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, ενώ αρθρογραφούσε συστηματικά και συμμετείχε στο ερευνητικό δημοσιογραφικό δυναμικό του ThePressProject.





Η σύζυγός του Γρανέτα Καρατζά λίγο μετά τις 15:30 έγραψε στο Facebook: «Ο Κώστας μου έφυγε πριν δύο ώρες. Ήμασταν πιο ευτυχισμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ».



Συλληπητήρια από τον Νίκο Βούτση



Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του Κώστα Εφήμερου (Παπαδόπουλου), δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον πρόωρο, αδόκητο θάνατο του δημοσιογράφου Κώστα Εφήμερου. Ο προοδευτικός Κώστας Εφήμερος, υπηρέτησε την ερευνητική δημοσιογραφία και υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον χώρο του ηλεκτρονικού Τύπου.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια και τους οικείους του».









Σε ηλικία μόλις 42 ετών, «έφυγε» ξαφνικά σήμερα Τρίτη, ο Κώστας Εφήμερος, δημιουργός της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας The Press Project, από ανακοπή καρδιάς.