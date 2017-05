Ελληνική σειρά

«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»

ALPHA, 21.00

O Μηνάς επιτέλους ενδιαφέρεται για κάτι που θα τον ξεκολλήσει από το σπίτι. Η Βούλα, όμως, δεν τον παίρνει και πολύ στα σοβαρά. Είναι τα βαφτίσια της Δαφνούλας. Ο Διονύσης ανησυχεί αν η Αθηνά θα τα καταφέρει με το μυστήριο και θέλει να την προπονήσει. Η Λένα θέλει να «ψήσει» τον Σίμο να πάνε στη Μύκονο. Ο Σίμος της λέει ότι δεν έχει λεφτά και αν θέλουν διακοπές θα πρέπει να βρει μια δουλειά. Γίνεται κλόουν με προτροπή της Λένας, όμως δεν θέλει καθόλου. Κάποιοι εργάτες που βάφουν την απέναντι πολυκατοικία φλερτάρουν απροκάλυπτα τη Μαρίνα. Ο Ηλίας αρχίζει να ενοχλείται σοβαρά.





Ξένες ταινίες

«Ο σκοτεινός ιππότης: Η επιστροφή» (The dark night rises)

STAR, 23.30

Η τελευταία ταινία της τριλογίας του «Σκοτεινού ιππότη», με σκηνοθέτη τον Κρίστοφερ Νόλαν. Εχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που ο Μπάτμαν εξαφανίστηκε. Στη συνείδηση του κόσμου έγινε από ήρωας φυγάς. Ολα θα αλλάξουν με την άφιξη μιας παμπόνηρης διαρρήκτριας με μυστηριώδη ατζέντα. Πολύ πιο επικίνδυνη όμως είναι η εμφάνιση του Μπέιν, ενός τρομοκράτη του οποίου τα αδίστακτα σχέδια ωθούν τον Μπρους να βγει από την αυτοεξορία του. (ΗΠΑ, 2012, 151')





«Πιάσε με αν μπορείς» (Catch me if you can)

ΑΝΤ1, 00.15

Σύντομη, ευχάριστη, «μικρή» περιπέτεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον ρόλο ενός «θεού» της πλαστοπροσωπίας στην Αμερική της δεκαετίας του '60 και τον Τομ Χανκς στη θέση του ομοσπονδιακού πράκτορα που τον κυνηγά επί χρόνια. Ως πατέρας του Ντι Κάπριο ο Κρίστοφερ Γουόκεν κλέβει την παράσταση - υπήρξε υποψήφιος για το Οσκαρ β' ανδρικού ρόλου. (ΗΠΑ, 2002, 130')