Ελληνική σειρά

«Αστέρας Ραχούλας» Alpha, 21.50

Ο Τσότρας προσπαθεί να πάρει με το μέρος του κάποιους παίκτες της ομάδας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οταν το μαθαίνει ο Μπάμπης, επιτάσσει το μαγαζί του και το παραχωρεί στον πιο ακατάλληλο άνθρωπο του νομού. Παράλληλα, κάνει την εμφάνισή του ο Αλέκος Γάτος, παίκτης-προπονητής και πρόεδρος της αντίπαλης ομάδας της Ραχούλας στον επόμενο αγώνα. Προτείνει στον Μπάμπη, τον Αρη και τη Μαργαρίτα να τους χαρίσει το μεταξύ τους παιχνίδι για να εκδικηθεί τον Σκυρογιάννη, με τον οποίο έχουν προηγούμενα. Ο Αρης αρνείται πεισματικά, όμως ο Μπάμπης έχει άλλα σχέδια.





Ξένες ταινίες

«Μετά τον Μάη» (Apres Mai / Something in the air) ΕΡΤ2, 22.15

Λίγο έξω από το Παρίσι, στις αρχές της δεκαετίας του '70, ο 18χρονος Ζιλ, τελειόφοιτος μαθητής Λυκείου, παρασύρεται από την πολιτική και δημιουργική αναταραχή της εποχής. Οπως και οι φίλοι του, ταλαντεύεται ανάμεσα στις ριζοσπαστικές πολιτικές δεσμεύσεις και στις προσωπικές του προσδοκίες. Οι πράξεις τους θα τους φέρουν στην Ιταλία και αργότερα στο Λονδίνο, όπου μέσα από ερωτικές συναντήσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να κάνουν τις τελικές επιλογές τους για να βρουν τη θέση τους μέσα σε αυτούς τους ανήσυχους καιρούς. Ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς παρουσιάζει τη συγκινητική όσο και τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης μιας παρέας νέων μέσα στο εκρηκτικό κλίμα μιας καθοριστικής εποχής, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά το προσωπικό με το πολιτικό. (Γαλλία, 2012, 95')





«V for vendetta» STAR, 23.10

Εξαιρετική ατμόσφαιρα σε ένα θρίλερ φαντασίας που έγραψε ιστορία χάρη στις εμπνευσμένες εικόνες του σκηνοθέτη Τζέιμς Μακ Τιγκ και το συμπαγές, αν και αντιδραστικό, σενάριο των αδελφών Λάρι και Αντι Γουατσόφσκι. Με τους Νάταλι Πόρτμαν, Χιούγκο Γουίβινγκ. (ΗΠΑ / Αγγλία / Γερμανία, 2005, 121')