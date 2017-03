Ενηµερωτική εκποµπή

«Traction» ΣΚΑΪ, 16.15

Ο Κώστας φιλοξενεί στο νέο, υβριδικό Toyota C-HR, μια αθλήτρια από χρυσάφι με εξαιρετικό χαρακτήρα. Ο λόγος για τη χρυσή ολυμπιονίκη και πολύ πρόσφατα πρωταθλήτρια Ευρώπης Κλειστού Στίβου Κατερίνα Στεφανίδη. Ο Μάνος ταξιδεύει στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, για μια πρώτη γνωριμία με το νέο, εντυπωσιακό σχεδιαστικά Micra, μοιραζόμενος μαζί μας τις πρώτες του εντυπώσεις. Η έκδοση Coupe της νέας Mercedes E-Class παρουσιάστηκε στη Βαρκελώνη και ο Θωμάς μάς στέλνει την ανταπόκρισή του από την πρωτεύουσα της Καταλωνίας.





Ξένες ταινίες

«Ο πατριώτης» (The patriot)

MEGA, 21.00

Το Χόλιγουντ θυμάται τον Πόλεμο Ανεξαρτησίας των Αμερικανών, αν και η ταινία του Ρόλαντ Εμεριχ θυμίζει περισσότερο ιστορία εκδίκησης και τίποτε παραπάνω, με τον Μελ Γκίμπσον στον ρόλο του πολύτεκνου πατέρα που θρηνεί την οικογένειά του σφάζοντας Βρετανούς. (ΗΠΑ, 2000, 160')





«Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι δύο πύργοι» (The Lord of the Rings: The Two Towers)

Αlpha, 21.00

Το δεύτερο μέρος της θρυλικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον βρίσκει τη συντροφιά αναγκαστικά χωρισμένη σε τρεις ομάδες, χωρίς το κάθε μέλος να νιώθει λιγότερη ευθύνη για τον σκοπό που έχουν αναλάβει. Το καστ περιλαμβάνει τους Ελάιζα Γουντ, Βίγκο Μόρτενσεν, Ορλάντο Μπλουμ, Λιβ Τάιλερ, Ιαν Μακ Κέλεν, Κέιτ Μπλάνσετ και Κρίστοφερ Λι. (ΗΠΑ, 2002, 164')





«Στα ίχνη του φυγά» (US Marshals)

STAR, 23.15

Ο Τόμι Λι Τζόουνς υποδύεται για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον ομοσπονδιακό σερίφη Σαμ Τζεράρντ που του χάρισε το Οσκαρ (β' ανδρικής ερμηνείας) στον «Φυγά». (ΗΠΑ, 1998, 119')