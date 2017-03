Μετά τα ιδιωτικά, ήρθε ο καιρός και για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στην Αμερική να τεθούν στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα στις περικοπές που σχεδιάζει να κάνει σε μια μεγάλη γκάμα εσωτερικών προγραμμάτων περιλαμβάνονται και προγράμματα χρηματοδότησης των τεχνών και των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.





Σύμφωνα με τα σχέδια του νέου προέδρου θα μηδενισθεί η χρηματοδότηση της Corporation for Public Broadcasting, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που προωθεί και υποστηρίζει τα δημόσια ΜΜΕ. Να σημειωθεί ότι το 70% των επιδοτήσεων προς την εταιρεία διοχετεύεται για την υποστήριξη λειτουργίας 1.400 δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η χρηματοδότηση των δημόσιων ΜΜΕ στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 445 εκατ. δολάρια τον χρόνο.







Ταυτόχρονα ο Τραμπ έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι σκοπεύει να καταργήσει το Εθνικό Κληροδότημα για τις Τέχνες (National Endowment for the Arts) καθώς και το Εθνικό Κληροδότημα για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (National Endowment for the Humanities). Και τα δύο ιδρύματα χρηματοδοτούνται με περίπου 150 εκατ. δολάρια το καθένα. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκαλέσει την οργή στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Αμερικής, καθώς τα σχέδια του Τραμπ απειλούν άμεσα τη χρηματοδότηση πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών και αρχείων, αλλά και του χώρου των τεχνών.





Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που αμερικανός πρόεδρος προτείνει την ιδιωτικοποίηση αυτών των μέσων. Ο υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Μικ Μαλβάνι, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τα σχέδια του Τραμπ, εμφανίσθηκε πριν από λίγες ημέρες στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC και δήλωσε: «Μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε από έναν ανθρακωρύχο στη Δυτική Βιρτζίνια ή μια ανύπαντρη μητέρα στο Ντιτρόιτ να συνεχίζει να στηρίζει τα προγράμματα αυτών στων σταθμών; Η απάντηση είναι πως δεν μπορούμε. Μπορούμε να τους ζητήσουμε να πληρώσουν για την άμυνα της χώρας αλλά δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να συνεχίζουν να πληρώνουν για την Corporation for Public Broadcasting».





Από την πλευρά της η πρόεδρος της CPB Πατρίσια Χάρισον σημείωσε ότι δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήρισε ως μια από τις καλύτερες επενδύσεις του αμερικανικού λαού. Επίσης τόνισε ότι επιβαρύνουν τον αμερικανό φορολογούμενο μόλις 1,35 δολάρια τον χρόνο.

Σε δήλωσή του η διευθύντρια του National Public Radio Λορίν Μέγιορ επεσήμανε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί εμπιστεύονται τους δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς «που τους επιτρέπουν να έχουν μια αντικειμενική ενημέρωση όχι μόνο για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας αλλά και για όλα τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας». Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε, «εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον προσφέροντας στους τηλεθεατές και ακροατές ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών και προγράμματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να βρει στους ιδιωτικούς σταθμούς. Γι' αυτό και η κρατική επιχορήγηση είναι απαραίτητη».





Να σημειωθεί ότι οι δημόσιοι σταθμοί χρηματοδοτούνται και από δωρεές ιδιωτών, οι οποίες όμως είναι ανάλογες της κρατικής επιχορήγησης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 1967 με το οποίο ιδρύθηκε το CPB, το ίδρυμα οφείλει να προσφέρει αντικειμενική και ισορροπημένη ενημέρωση, και να ακολουθεί τους κανόνες αυτούς και στα υπόλοιπα προγράμματα που μεταδίδονται από τα δημόσια ΜΜΕ. Επίσης ασκεί και τον έλεγχο των προγραμμάτων ώστε να τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις.