To This is love της Demy, σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard, είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 62ο διαγωνισμό της Eurovision στις 9 Μαΐου στο Κίεβο.

Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας: το 70% της ψήφου του κοινού και το 30% της ψήφου της κριτικής επιτροπής των Ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας (Γερμανία. Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Γεωργία, Ουκρανία, Αζερμπαϊζάν).

Τη βραδιά παρουσίασαν ο ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Έλενα Μπουζαλά.

Ακούστηκαν επίσης τα τραγούδια της Κύπρου (Gravity) και της Μολδαβίας (Hey Mamma!).