Ελληνική σειρά

«Στο καλό, γλυκιά μου συμπεθέρα»

ΑΝΤ1, 22.15





Ο Πέτρος είναι χάλια μετά τον χωρισμό του με τη Νεφέλη και καλεί τον Φάνη σε μονομαχία. Ο Γιώργος αγωνιά για τη Σοφία που βρίσκεται στο νοσοκομείο και εκείνη αποφασίζει να αποκαλύψει το μεγάλο της μυστικό στη Μάγδα. Η Μαρίτσα παρηγορεί τον Νεκτάριο, αλλά θα κάνει και τα πάντα για να καταφέρει να φτάσει εγκαίρως στο εκλογικό κέντρο. Κι ενώ όλοι περιμένουν με αγωνία τα πρώτα αποτελέσματα, η Μαρίτσα προσπαθεί να καταλάβει ποιος έχει πάρει τα λεφτά και η Μάγδα έχει μια αποκαλυπτική συνομιλία με Μαξίμου.









Ξένες ταινίες

«Η συµµορία των µάγων» (Now you see me)

Star, 22.00





Οπως και το «Prestige» του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι και αυτή η παιχνιδιάρικη περιπέτεια του Λουί Λετεριέ επιδιώκει να μας εισαγάγει στον κόσμο των μάγων, αν και στην προκειμένη περίπτωση οι τέσσερις μάγοι (Ντέιβ Φράνκο, Ισλα Φίσερ, Γούντι Χάρελσον, Τζέσε Αϊζενμπεργκ) είναι σύγχρονοι και τα μαγικά τους super high-tech. Και αυτό προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στον πράκτορα του FBI (Μαρκ Ράφαλο) που τους καταδιώκει. (ΗΠΑ, 2013, 101')













«Πληθυσμός 436» (Population 436)

MEGA, 01.30

Η ειδυλλιακή πόλη Ρόκγουελ Φολς είναι ένας μικρός επίγειος παράδεισος ή... έτσι φαίνεται. Οταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει τον ερευνητή Στιβ Κέιντι στη μικρή κωμόπολη για να διερευνήσει γιατί ο πληθυσμός της παραμένει ακριβώς ο ίδιος σε κάθε απογραφή εδώ και 100 χρόνια, ένα απίστευτο και τρομακτικό μυστικό θα αποκαλυφθεί. Σύντομα, ο Στιβ θα βρεθεί παγιδευμένος σε έναν σκοτεινό ιστό φονικής θρησκοληψίας και πουριτανικών προκαταλήψεων, από τον οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ξεφύγει ζωντανός. Τώρα πρέπει να βρει οπωσδήποτε μια διέξοδο, ή να χάσει τη ζωή του. (ΗΠΑ, 2006, 88')